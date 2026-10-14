Педиатър обяснява кога кашлицата след вирус вече не означава, че детето е болно

Вирусът е минал, температура няма, детето отново тича, яде и иска да ходи на училище. Само че кашля. И тогава започва познатото колебание - още ли е болно, заразно ли е, трябва ли да остане вкъщи?

Д-р Мерилин Иванова, педиатър в медицински център NUVIVA, обръща специално внимание именно на тази ситуация в практичния блиц „На училище или вкъщи?“ в здравния ни подкаст „Докторе, кажи“.

„Кашлицата без температура не е дефиниция на болно или заразно дете“, обяснява тя. След вирусна инфекция кашлицата може да остане още две до четири седмици след оздравяването. Д-р Иванова определя това като бронхиална хиперреактивност - дихателната система остава по-чувствителна към дразнители от средата, след като вече е била раздразнена от инфекцията.

„Кашлица до четири седмици... е напълно нормално и описана в учебниците като поствирусна реакция“, казва педиатърът.

Това, разбира се, не означава, че всяка кашлица трябва да бъде пренебрегната. В разговора акцентът постоянно се връща към общото състояние на детето и към останалите симптоми, а не към един изолиран признак.

Д-р Иванова дава и едно много практично правило за връщането в клас след температура - 24 часа без температура и без тя да е потискана с температурпонижаващи лекарства. В педиатрията това се нарича „светъл период“.

В блица има и още ситуации, които всеки родител е преживявал: детето е с хрема, сутринта термометърът показва 37,3 , повърнало е вечерта, но сутринта твърди, че е добре, или вече приема антибиотик.

Кое от тези деца може да отиде в клас и кое трябва да остане вкъщи? Отговорите на д-р Мерилин Иванова от NUVIVA са в новия епизод на „Докторе, кажи“, и вероятно ще спестят поне няколко сутрешни семейни спора пред термометъра.