Кога есенните вируси са нормални и кога детският имунитет има нужда от внимание

Идва есента, класните стаи отново са пълни и само няколко седмици по-късно започва познатата въртележка - хрема, температура, няколко здрави дни и следващ вирус. В един момент всеки родител си задава въпроса: това нормално ли е или детето ми наистина има „слаб имунитет“?

Д-р Мерилин Иванова, педиатър в медицински център NUVIVA, поставя една важна граница между честото боледуване и истинските нарушения в имунната система.

„Боледувания в рамките на осем до 12 пъти годишно са в сферата на нормалния имунитет“, казва тя в подкаста ни за здраве „Докторе, кажи“.

Причината е, че срещата с вирусите е част от адаптацията на детския организъм към средата. Според д-р Иванова самият брой инфекции не бива автоматично да кара родителите да мислят за имунен дефицит. Истинските нарушения на имунитета са сериозно протичащи заболявания с други симптоми и са обект на специализирана оценка.

Има обаче още нещо важно - не всички вируси протичат еднакво.

„Повечето вируси, през които детето преминава в рамките на своето израстване, са с елементарни симптоми, температури в рамките на два дни, които бързо отшумяват“, обяснява педиатърът.

Грипът е различен. Д-р Иванова го нарича „малко по-хищен“ - инфекция, която може да даде висока температура за по-дълъг период и да доведе до усложнения. Именно затова в NUVIVA темата за противогрипната профилактика заема специално място, особено когато става дума за малки деца и семейства с бебета.

Тоест есенното боледуване не се оценява само с брояч „колко пъти беше болен“. Важно е как протича инфекцията, колко бързо се възстановява детето и какъв е конкретният причинител.

Къде свършва нормалният сезон на вирусите и кога вече има основание за по-сериозна лекарска оценка? Защо грипът не бива да се слага в една група с всяка лека вирусна инфекция и как възрастните около едно бебе могат да участват в неговата защита?

Точно тези нюанси д-р Мерилин Иванова от NUVIVA обяснява в пълния разговор в „Докторе, кажи“ - епизод, който заменя страшното „детето е със слаб имунитет“ с много по-полезния въпрос „как всъщност боледува детето ми?“.