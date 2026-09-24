Лапароскопията не е самоцел, а подходът е строго индивидуален, като изборът зависи от много фактори, казва ощe хирургът

Д-р Христо Коларов е началник на Отделението по хирургия в МС „Здраве“ – Пазарджик от септември 2026г. Той е специалист по обща и коремна хирургия с пълен оперативен обхват, включващ лапароскопска (миниинвазивна) и отворена хирургия, както и комплексни и високоспециализирани оперативни интервенции. Завършва Медицински университет – Пловдив през 2007 г. , а през 2015 г. придобива специалност „Хирургия“. Работил е в Отделението по кардиохирургия и в Първа хирургична клиника на УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив. От 2012г. до 2026г. е част от екипа на Хирургичното отделение на УМБАЛ „Еврохоспитал“ – Пловдив.

- Д-р Коларов, миниинвазивната хирургия заема голяма част от оперативната ви практика. Как възнамерявате да приложите този опит и в Отделението по хирургия на МС „Здраве“ - Пазарджик, което оглавихте наскоро?

- Основната ми цел е пациентите в МС „Здраве“ да имат достъп до съвременна хирургия в пълния ѝ обем. Миниинвазивната хирургия е голяма част от моята практика и натрупаният опит в сложни лапароскопски операции, включително в онкохирургията, ще бъде пренесен и в работата на отделението, за да го превърнем в един от водещите центрове за безкръвни операции в Пазарджик и региона. С подкрепата на ръководството оборудвахме двете операционни зали с последно поколение 4K лапароскопска техника и съвременни енергийни устройства от водещи световни марки и пълен комплект инструментариум. Това ни позволява да прилагаме миниинвазивни техники рутинно при целия спектър от коремни и общо хирургични заболявания, осигурявайки световен стандарт на лечение. Това не е само въпрос на техника – зад нея стои екип с необходимата подготовка и опит. Именно минимално инвазивната хирургия е посоката, в която развиваме отделението.

- Каква е координацията между хирурзите и другите отделения на болницата?

- Хирургията никога не е солова работа, затова координацията с други специалности е изключително важна. Работим в тясна връзка с отлични анестезиолози-реаниматори, гастроентеролози, ендокринолози, кардиолози, образни диагностици и патолози, както и с висококвалифициран сестрински и лаборантски състав. Разполагаме и с работеща реанимация като предстои разширяването ѝ с нова зала с още осем легла. В следващите месеци предстои и завършването на новото крило на болницата с нов операционен блок и още една лапароскопска зала, както и откриването на онкологично отделение. Това ще позволи да изградим изцяло завършен мултидисциплинарен модел, при който пациентът да получава диагностиката, хирургичното лечение, интензивното лечение и онкологичната терапия, за да предлагаме грижа на най-високо национално ниво.

- Всяка коремна операция ли може да се извърши чрез този високотехнологичен метод?

- С напредъка на технологията и нашия опит, огромна част от интервенциите вече могат и се извършват лапароскопски. Въпреки това, лапароскопията не е самоцел, а подходът е строго индивидуален. Изборът между миниинвазивна и отворена операция зависи от заболяването, неговия стадий и разпространение, както и анатомичните особености, като при много тежки възпалителни процеси или предишни множество коремни операции, отворената хирургия остава метод на избор. За нас най-важният критерий винаги е безопасността на пациента и винаги използваме методът, който позволява най-сигурно и радикално лечение. Съвременната хирургия не означава „всичко лапароскопски на всяка цена“, а правилният подход за конкретния пациент.

- А кои интервенции се правят вече само лапароскопски? Какво е положението при онкохирургията в този смисъл, където имате много успехи?

- Заболявания като камъни в жлъчния мехур, остър апендицит, диафрагмалните и голяма част от коремните хернии днес са златен стандарт за лапароскопия. В онкохирургията миниинвазивният метод навлезе изключително успешно — извършваме лапароскопски резекции при дебелочревни, стомашни, панкреасни и чернодробни заболявания с прецизност, която не отстъпва по нищо на отворената хирургия и без това да означава компромис с онкологичните принципи. Това позволява радикално отстраняване на тумора с възможно най-малка оперативна травма, когато това е безопасно и показано.

- Какви са предимствата на лапароскопията с оглед самата интервенция и възстановителния процес за пациента след операцията?

- Предимствата за пациента са огромни. По време на операцията 4K визуализацията ни осигурява многократно увеличение и изключителна детайлност, което гарантира минимална кръвозагуба и прецизна работа около фините тъкани. Травмата след операцията е минимална, болката е значително по-слаба, липсват големи белези и естетичните резултати са много по-добри, а рискът от следоперативни хернии и инфекции е нисък. Пациентите се раздвижват още същия ден и се връщат към нормалния си живот за дни, вместо за седмици.

- Кои болестни състояния налагат извършване на сложни отворени оперативни интервенции?

- Сложните отворени операции са резервирани за авансирали онкологични заболявания, които засягат няколко съседни органа или магистрални кръвоносни съдове; големи туморни формации; тежки възпалителни процеси; усложнения или необходимост от голям обем реконструктивна хирургия. Същото се отнася и за част от спешната коремна хирургия – например при тежък перитонит, масивно кървене или други животозастрашаващи състояния. За такива случаи сме доокомплектовали целия си класически инструментариум по най-новите стандарти. Разполагаме с опитен мултидисциплинарен екип, който може да реагира безупречно и в най-сложните хирургични ситуации. Именно затова смятам, че едно съвременно хирургично отделение трябва да може да предложи и двете – висок клас миниинвазивна хирургия и пълния спектър на отворена коремна хирургия.

- Често ли ви търсят за второ медицинско мнение при вече поставена диагноза или предложено оперативно лечение?

- Да, това е честа практика и право на всеки пациент. Търсенето на второ мнение показва отговорност към собственото здраве, особено при пациенти, на които е предложена по-сложна операция, при онкологични заболявания или когато има повече от един възможен хирургичен подход. Когато такъв болен дойде при нас, ние анализираме случая детайлно и даваме обективна оценка — дали се налага операция, кога да се извърши и чак след това може да се изгради индивидуална оперативна стратегия – включително дали пациентът е подходящ за лапароскопска операция, какъв трябва да бъде обемът на интервенцията и как да бъде проследен след нея.