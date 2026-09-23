Катя Ивкова: Целта ни е да стигнем до човека преди диагнозата

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова участва в откриването на Европейската седмица на спорта #BeActive 2026 пред Народния театър „Иван Вазов" в София. Инициативата събира институции, спортисти и граждани около общата цел за повече физическа активност и по-здравословен начин на живот.

„Често мислим за здравеопазването тогава, когато вече има проблем. Но голямата ни задача трябва да е друга - да стигнем до човека по-рано. Преди диагнозата. Преди лекарствата. Преди болницата", заяви министър Ивкова.

По думите ѝ движението е важна част от усилията за профилактика и опазване на здравето. „То е един от онези малки избори, които правим днес, а тялото ни помни утре. Затова Министерството на здравеопазването е част от Европейската седмица на спорта - защото искаме все повече да говорим не само за това как лекуваме болестта, а как пазим здравето", подчерта тя.

„Здравето не е даденост. То се изгражда всеки ден - крачка по крачка. Нека днес направим още една", каза още здравният министър.

Европейската седмица на спорта #BeActive 2026 беше официално открита от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. В събитието участваха още ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова и олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова - посланик на Европейската седмица на спорта.

С откриването беше дадено начало на поредица от инициативи в София и страната. На 26 септември пространството пред НДК ще бъде домакин на #BeActive Селище на спорта с представяне на над 45 вида спорт, последвано от #BeActive Нощ на спорта. Кампанията продължава с регионални събития във Видин, Берковица и Дупница.