Броят на жертвите от ебола в ДР Конго надхвърли 3700

Броят на жертвите на епидемията от ебола в ДР Конго надхвърли 3700 души.

Повече от 130 дни след началото на последната епидемия от Ебола в Демократична република Конго (ДРК), здравни експерти заявиха в сряда, че усилията за справяне с болестта са значително засилени и вече се наблюдават „първите обнадеждаващи признаци за напредък".

В актуална информация Световната здравна организация (СЗО) към ООН съобщи, че през последните 21 дни случаите на заразяване са намалели с приблизително 26% в провинция Итури и с 15% в провинция О-Уеле.

В същото време обаче в провинция Северно Киву е регистриран ръст от 73%, което ясно показва, че епидемията от щама „Бундибуджио" (Bundibugyo) на вируса Ебола има различен профил на разпространение в седемте засегнати провинции, където е потвърдено наличието ѝ.

„Докато случаите намаляват в някои провинции, в други те продължават да се увеличават", заяви регионалният директор на СЗО за извънредни ситуации в Африка д-р Мари Розелин Белизар.

„Тези тенденции показват, че епидемията все още не е овладяна и продължава да се разпространява на обширна географска територия. Едно от най-големите ни опасения е, че твърде много хора все още умират, преди да стигнат до лечение."

Д-р Белизар обясни, че около един на всеки три нови случая на заразяване се установява едва след като хората вече са починали извън центровете за лечение на Ебола – сред общността.

„Това са човешки животи, които потенциално биха могли да бъдат спасени чрез по-ранно откриване и навременен достъп до медицински грижи", каза представителят на СЗО, като добави, че всеки смъртен случай сред общността увеличава риска от по-нататъшно предаване на заразата на членове на семейството, болногледачи и други лица, участващи в традиционните погребални ритуали. Децата са изложени на най-голям риск

Въпреки че възрастните съставляват по-голямата част от потвърдените случаи на инфекция, децата под петгодишна възраст имат най-висок процент на смъртност – над 60%, в сравнение с приблизително 40% при възрастните.

Инфекциите с Ебола при деца под 5-годишна възраст се оказват много трудни за откриване, тъй като те „невинаги могат да обяснят признаците и симптомите си така, както възрастните, а клиничната картина може да бъде объркваща", добави д-р Катрин Смолууд, експерт от СЗО.

Децата също така представляват непропорционално голям дял от починалите както сред населението, така и в здравните заведения, където Ебола не е била диагностицирана навреме.

„Трябва да направим повече, за да откриваме болните деца по-рано и да гарантираме, че получават подходящо лечение без забавяне; ранното откриване спасява животи", подчерта д-р Белизар в онлайн изявление от Киншаса.

Продължаващите усилия за засилване на мерките срещу епидемията допринесоха за по-голям успех при проследяването на контактните лица на заразените – показател, който вече достига почти 88%.

Но „все още се откриват твърде много нови случаи на инфекция без известна епидемиологична връзка; от съществено значение е да се преодолее пропускът в наблюдението, като откриваме случаите по-рано, проследяваме контактите им и прекъсваме всяка верига на предаване на заразата", настоя д-р Белизар.

Разширяване на мерките за реакция

Агенцията на ООН и нейните партньори продължават да разширяват дейността си в засегнатите провинции, като разполагат с близо 1400 легла за лечение и изолация в 49 центъра за лечение на Ебола. Освен това има 25 лаборатории, способни да обработват до 2500 теста дневно.

Въпреки това, само инфраструктурата няма да спре епидемията, отбеляза тя.

„Нашите действия вече не се свеждат просто до мащабиране на дейността навсякъде; става въпрос за насочване на екипи, експертен опит и ресурси към районите, където предаването на заразата е най-интензивно и където рисковете са високи."

Говорейки от Бени в провинция Северно Киву, д-р Смолууд от СЗО подчерта „мащабната мобилизация" на екипите за реагиране през последните седмици в отговор на тревожното разпространение на инфекцията в селските райони на Демократична република Конго.

Въпреки това, макар всеки ден да се осигуряват нови легла в здравните центрове или в центровете за лечение на Ебола, „голямото предизвикателство сега е намирането на партньори, които могат да работят в тези здравни заведения... Недостигът на човешки ресурси е един от най-големите проблеми", обясни д-р Смолууд. Представителят на СЗО подчерта необходимостта мерките за реакция да се пренасочат „от големите градски центрове Бени, Бутембо и Катва в Северен Киву към отдалечените села на провинцията".

„Разстоянията са наистина големи и отнема много време пациентите да бъдат насочени към градските центрове", каза тя. „Затова трябва да дадем приоритет на децентрализацията на реакцията, като я насочим към местата, където се намират случаите – в селата и местните райони."

Вирусът се предава на хората от диви животни, като плодоядни прилепи, бодливи свинчета и примати.