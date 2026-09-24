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https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23616789 www.24chasa.bg

Пети човек, заразен със западнонилска треска, почина в Нидерландия

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Тигровият комар е преносител на западнонилската треска.

Още един човек, заразен с вируса на западнонилската треска, почина в Нидерландия. Броят на новите случаи леко се е увеличил – през изминалата седмица Националният институт за обществено здраве и околна среда е получил шестнадесет сигнала за хора, при които е открит вирусът. „Всички нови пациенти са се заразили чрез ухапване от заразен комар", допълва институтът.

Общо през тази година са починали петима души, при които е било потвърдено наличието на вируса. Това обаче не означава непременно, че той е пряката причина за смъртта им.

Броят на потвърдените случаи при хора е достигнал 44. При повечето от тях вирусът е бил установен, след като пациентите са били хоспитализирани с оплаквания. В провинция Южна Холандия са регистрирани най-много случаи – 23. Следва Утрехт с десет потвърдени случая. Случаи има и в Северна Холандия, Северен Брабант, Гелдерланд и Оверайсел, съобщава БТА.

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Тигровият комар е преносител на западнонилската треска.

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