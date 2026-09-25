За подаването на сигнал през "еЗдраве" не са необходими допълнителни документи. На въпроса "Вие ли сте били?" пациентът трябва да избере отговор "Не", да въведе имейл и телефон за връзка и да потвърди, че подава сигнал.

Мобилното приложение "еЗдраве" осигурява достъп до всички електронни здравни документи, вписани в Националната здравноинформационна система (НЗИС) - прегледи, направления, резултати, ваксини, рецепти, протоколи, болничен престой, кръводарявания, медицинска експертиза, план за дългосрочна грижа, личен картон, здравна библиотека, извинителни медицински бележки за ученици, предоставяне на достъп на медицински специалисти до електронното здравно досие. Приложението съдържа записи както за платени от НЗОК дейности, така и финансирани от потребителя, държавния бюджет или здравноосигурителни фондове.

С каква давност е информацията? Може ли пациентът да открие данни за направените ваксини от задължителния имунизационен календар?

Информацията е от създаването на НЗИС през 2020 г., като отделните модули в нея са добавяни постепенно. Между НЗОК и НЗИС има споразумение за прехвърляне на исторически данни от НЗОК. Така пациентите могат да видят в електронното си досие всички ваксини, за които има записи в НЗОК и НЗИС.

Ако съм забравил хартиената рецепта в кабинета на лекаря, мога ли да я открия в приложението?

Да, ако лекарят е изписал електронна рецепта. Електронните рецепти са задължителни само за антибиотици, лекарства за диабет и реимбурсираните от НЗОК. Когато предписват други медикаменти, много лекари не предписват електронна рецепта.

Родителите имат ли достъп до данните на децата си?

Да, родителите имат достъп до електронните здравни досиета на децата си, без да е нужно да предприемат допълнителни действия. Приложението използва базата данни на ГРАО и децата под 18 г. се появяват като свързан профил към родителите автоматично.

Има ли функционалност, която напомня на пациентите, че им предстои профилактичен преглед?

Потребителят може да активира получаването на нотификации, които съобщават за въведени събития в модул "Дългосрочна грижа" – в това число прегледи и ваксини, които са осигурени от НЗОК. Потребителите получават нотификация при наближаване на техния краен срок.

Само аз ли имам достъп до здравното си досие?

Достъп до електронното здравно досие имат потребителят, личният лекар и родителите на деца под 18 г. Медицинските представители в детските градини имат ограничен достъп до електронните здравни досиета на децата – само до задължителната информация, която е свързана с учебното заведение. Ако потребителят желае, може да даде временен достъп до досието си и на друг лекар.

Какви са новите функционалности?

Последните добавени функционалности са осигуряването на достъп до досието от лекар специалист и възможността за подаване на сигнал при установяване на дейности, отчетени на тяхно име, без да са извършени.

Как човек може да се сдобие с мобилното приложение?

Мобилното приложение може да бъде изтеглено безплатно от AppStore и Google Play Store. Активацията му може да бъде извършена чрез: квалифициран електронен подпис (КЕП), облачен подпис или в офис на "Информационно обслужване", РЗИ или РЗОК. Има и специални кампании от НЗОК, Министерството на здравеопазването и "Информационно обслужване", които посещават различни локации, за да могат повече потребители да активират "еЗдраве".

Колко души вече притежават приложението?

През лятната кампания "еЗдраве" са активирали 27 хиляди души. Към 16.09.2026 г. потребителите са над 471 220, а свързаните с тях профили на деца са 266 130.

Каква е реалната възможност на здравноосигурените да участват в контрола на средствата от здравните си вноски чрез приложението?

Подаването на сигнал за отчетена, но неизвършена дейност е фактически публичен контрол върху изразходването на средствата на НЗОК. За всички дейности от 1.08.2026 г. гражданите имат възможност през мобилното приложение да отбележат дали им е извършена съответната медицинска дейност. Екипът в момента работи и върху изграждането на "Финансов модул", който ще показва колко точно заплаща НЗОК за конкретно събитие (преглед, изследване, болничен престой и др.)

"еЗдраве" функционира от 2 г. Увеличил ли се е броят на жалбите, които пациентите подават до НЗОК?

Да. Много хора пишат, че след проверка на електронното си досие са установили несъответствия в отразените и реално ползваните от тях медицински услуги и подават жалба към НЗОК.

За периода 1.07.2026 г. - 31.08.2026 г. броят на жалбите е с 68,75% по-висок през същия период на 2025 г.

В кои случаи се предприема проверка по жалба?

Винаги, когато жалбата е свързана с медицински услуги, за които заплаща НЗОК, се предприемат проверки.

Кои са най-честите нередности, за които достигат жалби до НЗОК?

Трудно може да се определи кои са най-честите нередности, но са значими случаите, в които пациент открива в електронното си досие отразени като извършени медицински дейности, които не е ползвал. Например, когато подаде сигнал, че е отразена хоспитализация, а пациентът не е бил хоспитализиран, и след проверка се установи тази нередност, болницата връща на НЗОК сумата, получена за лечението на този пациент.

Това важи и за всички други видове медицински услуги, когато се установи нередност – отразена е услуга, която здравноосигуреният не е ползвал.

Изпълнителят на медицинска помощ връща обратно на НЗОК сумата, която е получил за тази дейност, и му се налага и санкция за извършеното нарушение.

За какво най-много да внимават пациентите и задължително ли трябва да приложат документи, за да се възприеме предвид жалбата им?

За подаване на сигнал през "еЗдраве" не са необходими допълнителни документи. На въпроса "Вие ли сте били?" пациентът трябва да избере отговор "Не", да въведе имейл и телефон за връзка и да потвърди, че подава сигнал. Проверката за конкретното отчетено събитие (преглед, направление, изследване и т.н.) се извършва чрез уникалния национален референтен номер (НРН) на документа.

Здравноосигурените лица трябва да проверяват – дали е отразена услуга, която реално не са ползвали. И повтаряме - не е задължително да прилагат медицински документи, свързани със случая, такива са налични в лечебното заведение, респ. при изпълнителя на медицинска помощ. Но ако жалбата е от финансов характер (заплатена медицинска услуга, която се покрива от НЗОК) – ЗОЛ трябва да приложи съответните финансови документи като доказателство, че е заплатил неправомерно изискана от него сума.

Ще продължат ли кампаниите за сдвояване?

Гражданите винаги могат за получат "сдвояване" с електронното им досие както в РЗОК, така и в офисите на РЗИ и в некампанийните периоди.

Здравейте, аз съм Ненчо Балабанов, а това е "еЗдраве" - приложението, с което всеки от нас може да види какви медицински дейности са отчетени на негово име и да подаде сигнал, ако открие нередност.

Точно благодарение на "еЗдраве" жалбите към НЗОК са се увеличили с над 200 процента.

Когато хората и институциите работят заедно, контролът е по-силен. Промяната е възможна и я правим заедно.

"НЗОК за теб"! Последвай здравето!