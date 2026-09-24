Пускат 30 000 стерилни мъжки комара по улиците на Лисабон

30 000 стерилни мъжки комара ще бъдат пуснати по улиците на португалската столица Лисабон. Това е финалната като част от проект за ограничаване на популацията на азиатския тигров комар.

Проектът е насочен именно към този вид, тъй като той може да пренася заболявания като денга, зика и жълта треска; рискът възниква, когато комарът ухапе заразен човек и впоследствие предаде патогена на друг човек.

Това не е първият подобен опит. Общо 60 000 комара вече са били пуснати в Португалия, като това ще бъде последното пускане на насекоми от този вид.

В изявление за информационна агенция Lusa Афонсо Морейра, лекар по обществено здравеопазване към звеното „Франсиско Джордж" (част от местната здравна структура „Санта Мария"), обясни, че комарите са били стерилизирани чрез доказана и безопасна методика, съобщава "Евронюз".

„Когато ги пуснем в райони, където вече съществува популация от този вид, те на практика ще се конкурират с мъжките екземпляри, които вече се намират там – т.нар. диви комари", заяви ръководителят на проекта.

Целта е да се установи дали тази конкуренция води до намаляване на размножаването на вида, тъй като чифтосването със стерилни мъжки екземпляри не дава потомство. А тъй като само женските се нуждаят от кръв, намаляването на броя на дивите мъжки екземпляри и на възможностите за размножаване би помогнало за ограничаване на числеността на комарите от този вид, които могат да хапят хора.

Изследователят обаче подчерта, че на този първи етап основната цел е да се проучи поведението на пуснатите екземпляри, и по-специално способността им да се разпръскват и да оцеляват в зоната на интервенция.

Ако резултатите от първия етап са положителни, през май се очаква напредък в изследването чрез сравнителен анализ между районите, в които са пуснати комарите, и тези, в които се прилагат други методи за контрол.

В разговора си с Lusa Афонсо Морейра подчерта, че пускането на стерилни комари е само една от мерките за контрол, и изтъкна, че е от съществено значение да продължи ликвидирането на местата, където този вид се размножава.