Д-р Георги Георгиев от Хил клиник София е единственият български уролог на 16-ото издание на международния конгрес „Progress in Uro-Oncology – New Technologies“, който се провежда от 24 до 26 септември в Клуж-Напока, Румъния.

В рамките на специалната Live Surgery програма д-р Георгиев демонстрира на живо HoLEP – лазерна енуклеация на простатата, пред специалисти от различни държави. Участниците проследяват в реално време хирургичната техника, работата с лазера и отделните етапи на интервенцията. Присъствието му още в първия ден на конгреса поставя д-р Георгиев в ролята не просто на участник, а на хирург, който демонстрира собствените си оперативни подход и техника пред международни колеги.

HoLEP е високотехнологичен метод за лечение на доброкачествено увеличена простата. С помощта на холмиум лазер увеличената тъкан, която притиска уретрата и затруднява уринирането, се отделя и отстранява през естествения уринарен канал. Методът изисква прецизна ориентация в анатомията, опит и добро познаване на хирургичните равнини.

Именно форматът Live Surgery превръща конгреса в практическа платформа за обмен на хирургичен опит: специалистите не само слушат за дадена техника, а наблюдават нейното реално приложение. След извършената по брилянтен начин операция от д-р Георгиев България не присъства единствено като страна, от която идва участник в конгреса, а български уролог застава сред хирурзите, чиито оперативни техники и подход се демонстрират пред международна аудитория.