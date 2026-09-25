Реклами с AI за „тай чи ходене" в социалните мрежи мамят потребителите

Ако напоследък сте попадали на реклами за „тай чи ходене" в социалните мрежи, вероятно сте видели нещо прекалено хубаво, за да е истина. Възрастен човек, който уж никога не е спортувал, за няколко седмици се превръща в мускулест мъж с плочки. Неговият треньор стой до него с прекалено съвършеното си тяло и обещава същите резултати на зрителя. Уловката е, че хората са аватари, създаден от изкуствен интелект. Рекламите обещават лесен начин за отслабване и изграждане на мускули, без тежки тренировки с помощта на тай чи. Те водят към приложения, които предлагат цялостни планове за тренировки и хранене, генерирани с изкуствен интелект, без реална връзка с бойното изкуство. Хората, които са решили да трансформират тялото си с помощта на приложението обаче са останали разочаровани. Те се оплакват в сайтове като Trustpilot и твърдят, че приложението е измама, като абонаментите струват повече от обявеното, пълни са със скъпи допълнителни услуги, които е трудно да се отменят, след като веднъж са предоставили данните на кредитната си карта, пише Creative Bloq. Сигнали за подобен модел има и в базата на Better Business Bureau. Един от подадените сигнали описва реклама за Tai Chi Walking Plan, при която потребителят твърди, че след първоначалното плащане е бил насочен към допълнителен план и автоматично подновяване.

Най-интересното в тези реклами не е, че използват изкуствен интелект, а че го правят толкова очевидно. Героите изглеждат неестествено перфекти, движенията им са странни, а обещанията звучат нереалистични. На пръв поглед това би трябвало да отблъсне хората. Но именно абсурдността на рекламата действа като филтър. Хората, които веднага разпознават измамата, просто я подминават, но тези, които все пак кликнат, са по-склонни да повярват. Така изкуственият интелект не е използван, за да направи измамата неразличима от реалността, а за да я направи достатъчно убедителна за точния човек.

Но зад тези странни реклами стои истинска практика, която няма общо с обещанията за бързо преобразяване на тялото. Тай чи е древно китайско бойно изкуство, което е свързано както с физическо, така и с психическо благополучие. То съчетава бавни и плавни движения, определени позиции на тялото, контролирано дишане и концентрация. Някои го описват като „медитация в движение".

Тук се появява и понятието „ци" (qi) – традиционната китайска концепция за жизнена енергия. Според древните представи доброто здраве е свързано със свободното движение и баланса на тази енергия. Това е част от философската основа на практиката. Ходенето е един от най-простите начини да се усети този принцип на практика.

При тай чи ходенето всяка стъпка се изпълнява съзнателно. Вместо просто да преместите единия крак пред другия, първо го поставяте напред, без да прехвърляте тежестта си. След това постепенно премествате тежестта върху него и едва тогава правите следващата стъпка.

Така обикновеното ходене се превръща в упражнение за баланс и контрол. Забавянето кара човек да усеща по-добре как стъпалата докосват земята, как се променя равновесието и как тежестта преминава от единия крак към другия, пише "Харвард Хелт".