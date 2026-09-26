Испански учени: Две лъжици доматено пюре подобряват концентрацията и паметта

Около две супени лъжици доматено пюре дневно може да са свързани с по-добра концентрация и по-бърза обработка на информацията, показва малко проучване на изследователи от Испания, съобщава "Фокс нюз" .

В продължение на три месеца участниците ядели ежедневно доматено пюре, богато на ликопен – червения антиоксидантен пигмент, който се съдържа в доматите и някои други плодове.

Резултатите показват леко подобрение при тестове за концентрация, скорост на обработка на информацията и асоциативна памет.

В изследването са участвали 42 здрави възрастни между 40 и 55 години. Всеки от тях е следвал две различни диети в продължение на три месеца, разделени от едномесечен период без специален хранителен режим.

При диетата с ниско съдържание на ликопен участниците са се хранили както обикновено, но са избягвали продукти като домати. След това са приемали средно около 35 грама доматено пюре дневно. При последвалите тестове резултатите им са били средно с 7,2 точки по-високи за концентрация и с 8,3 точки за скорост на обработка на информацията. При тест за свързване на лица с имена подобрението е било средно 0,8 точки.

Проучването е проведено по метода на рандомизираното кръстосано изследване, при който всеки участник е сравняван със собствените си резултати при различните хранителни режими. Кръвните изследвания са показали и гранично повишение на BDNF – протеин, който участва в растежа и адаптивността на мозъчните клетки.

При малка част от участниците са направени и мозъчни сканирания. Те са показали промени в свързаността между различни области на мозъка в състояние на покой. Според изследователите това може да е признак за по-ефективна комуникация между мозъчните области, но малкият брой участници не позволява да се направи категоричен извод.

Проучването е публикувано в научното списание Antioxidants. Авторите подчертават, че резултатите са предварителни и не доказват, че доматеното пюре предотвратява когнитивен спад или заболявания. Според тях са необходими по-мащабни изследвания, за да се установи дали наблюдаваните промени действително са свързани с приема на ликопен.

Според д-р Джон Шоуолтър, специалист по вътрешни болести и главен оперативен директор на Linus Health, резултатите се вписват в по-широк набор от изследвания за ролята на естествените червени храни в храненето. По думите му особено интересен е фактът, че участниците са се представили по-слабо по време на периода с нисък прием на ликопен.

Ликопен се съдържа не само в доматите. Добри източници са още динята, папаята и червените чушки. Термично обработените и концентрирани доматени продукти, сред които доматеното пюре, кетчупът и сушените домати, също могат да осигурят значително количество от антиоксиданта.

Учените обаче подчертават, че едно малко проучване не е достатъчно, за да се препоръча доматеното пюре като средство за подобряване на мозъчната функция.