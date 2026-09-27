Учени: Повече сън, при който мозъкът е активен, сваля риска да се разболеете от 83 болести

Проследяването на съня при повече от 95 000 души разкри впечатляващи връзки между моделите на сън и дългосрочното здраве, пише „Сайънс дейли". По-голямото количество сън, при който мозъкът е изключително активен и очите се въртят под клепачите, било свързано с по-нисък риск от 83 заболявания, включително: сърдечна недостатъчност — коефициент на риск 0,74, деменция - 0,54, болест на Паркинсон - 0,20.

По-голямото количество дълбок сън пък намалявал риска от 7 заболявания, включително диабет тип 2 и голямо депресивно разстройство.

Това е установило ново проучване, публикувано в научното списание с отворен достъп PLOS Medicine от Шънчжъ Сун от Столичния медицински университет в Китай и негови колеги. То свръзва по-голямото количество REM сън (Rapid Eye Movement - фаза на съня, по време на която мозъкът е изключително активен и очите се движат бързо под клепачите – бел.ред.) и дълбок сън е свързано с по-нисък риск от десетки заболявания, докато спането по-малко от 5 часа на нощ е свързано с повишен риск от заболявания.

Според най-новия „Бял доклад за здравето на съня в Китай за 2026 г." средностатистическият участник в проучването спи по 6,97 часа на нощ, но 23% от хората спят по-малко от 6 часа. Същият доклад посочва, че само 26% от анкетираните съобщават за постоянен режим на сън, а нарушенията на съня се увеличават с течение на времето. Затова разбирането на връзката между моделите на сън и риска от заболявания е от голямо значение.

В новото проучване изследователите анализирали данни от 95 559 участници в UK Biobank, които носели акселерометри на китката в продължение на седем последователни дни и нощи. Изследователите използвали алгоритъм за дълбоко обучение, за да изчислят продължителността на REM, дълбокия и лекия сън, общата продължителност на съня, времето на будуване след заспиване и нередовния сън нощ след нощ.

Участниците били проследявани средно 8,9 години, като били налични здравни досиета, позволяващи изследване на връзките с повече от 1000 различни здравни състояния, съобщава БТА

По-нередовният сън и по-дългото будуване след заспиване били свързани с повишен риск от няколко състояния, включително тревожни разстройства и разстройства, свързани с употребата на вещества.

Общата продължителност на съня показала нелинейна връзка с риска от много заболявания, като най-ниският риск бил концентриран в диапазона 6-8 часа сън. При хората, които спели по-малко от 5 часа, се наблюдавал най-висок риск - повишен риск от 37 заболявания.

Това наблюдателно проучване може да покаже статистически връзки между съня и заболяванията, но не може да докаже, че определен модел на сън директно причинява или предотвратява дадено заболяване.

„Резултатите предоставят допълнителни доказателства в подкрепа на ролята на 6–8 часа сън като фактор за запазване на здравето при хора на средна и по-напреднала възраст, вероятно благодарение на по-благоприятното разпределение на фазите на съня", посочват авторите.

Те добавят, че поддържането на продължителност на съня от 6–8 часа може да е свързано с по-нисък риск от множество заболявания и да предостави нови насоки за профилактиката и насърчаването на здравето.