Над 8000 са вече заразените с ебола в Конго

Над 8000 са вече потвърдените случаи на заразени с ебола в Демократична република Конго.

Данните на Обществения здравен институт показват, че 8067 души са заразени с ебола от началото на сегашната епидемия, а 3901 души са починали, пише БТА.

Епидемията е причинена от щама “Бундибуджо” и се превърна в най-голямата и най-смъртоносната в историята на Конго, след като надмина епидемията от 2018-2020 г. Тя е и втората по брой заразени след тази в Западна Африка от 2014-2016 г., при която бяха заразени над 28 600 души, а над 11 000 починаха в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне.