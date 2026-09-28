Български парамедици станаха трети в международно състезание по спешна медицина

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Българските парамедици Цвятко Луджев и Ина Сталева спечелиха третото място в международното състезание по спешна медицина Paramedics Cup, което се проведе през уикенда в Париж като част от Европейския конгрес по спешна медицина EUSEM 2026.

До мястото на подиума българският екип стигна след три последователни практически сценария, поставящи участниците в условия, максимално близки до реалната работа в спешната помощ, съобщиха от Съюза на парамедиците в България.

Още след първия кръг отпаднаха половината от отборите, а след втория до финала достигнаха само екипите, които продължиха борбата за призовите места.

В крайното класиране първото и второто място заеха два отбора от Тайланд, а България се класира трета.

Участието в Париж е пореден силен резултат за български представители в международни състезания по спешна медицина. Миналата година българският отбор се класира сред първите пет от общо 12.

Състезанието проверява не само медицинските знания и практическите умения на участниците, но и способността им да вземат решения под напрежение, да работят в екип и да реагират бързо при сложни ситуации.

След представянето си в Париж Цвятко Луджев и Ина Сталева са получили и покана за участие в световно състезание по спешна медицина, което ще се проведе през май 2027 г. в Чехия.

„Цвятко и Ина застанаха рамо до рамо с най-добрите екипи от Европа и света и показаха какво може българският парамедик, когато има подготовка, воля и сърце. Благодарим на всички, които подкрепиха отбора. Отправяме покана към всички наши членове да се включат в отбора на националното състезание", коментира Ива Пехливанска, председател на Съюза на парамедиците в България.