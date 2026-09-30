Над 100 робот-асистирани операции със системата Versius – част от комплексния подход към прецизното лечение

През 2026 г. МБАЛ „УниХоспитал“ отбелязва 10 години от своето откриване – десетилетие, през което се утвърди като едно от лечебните заведения, доказващи, че високоспециализираната медицина може успешно да се развива и извън големите университетски центрове.

Създадена от публично-частното партньорство между община Панагюрище и миннодобивната компания „Асарел-Медет“ АД, инвестирала над 120 млн. лева в изграждане, обновяване и оборудване, „УниХоспитал“ е един от най-успешните примери как сътрудничеството между бизнеса и местната власт може да е устойчив модел за достъпна и качествена медицинска помощ.

За 10 години лечебното заведение доказа как ясната визия, последователните инвестиции и силният медицински екип превърнаха Панагюрище в разпознаваем център, към който днес се насочват пациенти от цялата страна.

Онкологичният център е едно от направленията, които най-ярко показват израстването на болницата. Под ръководството на д-р Росица Кръстева, д.м., центърът обединява медицинската онкология, лъчелечението и нуклеарната медицина, което осигурява диагностика, лечение и проследяване на едно място. Високотехнологичната база и мултидисциплинарният подход дават възможност терапевтичните решения да се вземат съвместно от специалисти с различен профил, а лечението да бъде съобразено с особеностите на всеки отделен случай. Възможностите за ПЕТ-КТ диагностика, съвременно лъчелечение и радиохирургия допълват модела на комплексна работа. Наред с медицинската експертиза екипът осигурява и психологична подкрепа на пациентите и техните близки, което е неизменна част от цялостната грижа за хората, изправени пред онкологично заболяване.

Сред отличителните акценти на „УниХоспитал“ през последните години са и хирургичните специалности. Последователното въвеждане на нови технологии и разширяването на експертизата на медицинските екипи създадоха условия за извършването на все по-сложни минимално инвазивни интервенции.

След над 100 успешно робот-асистирани операции системата Versius вече е утвърдена част от хирургичната практика на болницата. Под ръководството на доц. д-р Бойко Атанасов, д.м., и д-р Керим Апти екипите по хирургия и урология продължават да разширяват обхвата на робот-асистирания подход при онкологични и неонкологични заболявания.

Все по-широко приложение намират и мултидисциплинарните комбинирани операции, при които специалисти от различни хирургични направления работят съвместно в рамките на една интервенция. Така се разширяват възможностите за прецизно лечение и за избор на най-подходящото решение за всеки конкретен клиничен случай.

Хирургичният профил на болницата се допълва и от Клиниката по съдова хирургия, където ендоваскуларните методи все по-успешно се утвърждават като щадяща алтернатива при лечението на редица съдови заболявания. Благодарение на възможностите на хибридната операционна при необходимост в рамките на една интервенция могат да бъдат комбинирани отворени и ендоваскуларни техники, когато това е най-подходящото решение за пациента. Под ръководството на д-р Владимир Масларов клиниката прилага съвременен подход при лечението на широк спектър артериални и венозни заболявания.

Сред следващите приоритети за „УниХоспитал“ е надграждането на кардиологичната дейност.

Клиниката по кардиология, ръководена от доц. д-р Добри Хазърбасанов, поставя акцент върху разширяването на интервенционалната кардиология, внедряването на съвременни методи като физиологичната кардиостимулация и увеличаването на обема на високоспециализираните процедури.

Сред основните приоритети е и изграждането на STROKE център в тясно сътрудничество между кардиологията, неврологията и неврохирургията, който ще осигури възможност за извършване на механична тромбектомия при пациенти с остър исхемичен мозъчен инсулт. По този начин се разширяват възможностите за комплексна грижа при най-честите сърдечносъдови и мозъчносъдови заболявания.

Болницата развива и останалите си клинични и диагностични структури. Лабораториите, спешната помощ, образната диагностика, интензивният сектор и другите медицински специалности работят в тясно взаимодействие, осигуряващо мултидисциплинарен подход към диагностиката, лечението и проследяването на пациентите.

Привличането на утвърдени специалисти, сред които и проф. д-р Мария Панчовска, поела ръководството на Отделението по вътрешни болести, както и развитието на екипите в различните направления допринасят за утвърждаването на комплексния модел на работа.

Сред предимствата на лечебното заведение е и собственият Център за клинични проучвания, който дава достъп до иновативни терапии и съвременни методи на лечение в рамките на национални и международни клинични изпитвания. Центърът работи в тясно сътрудничество с всички екипи, като осигурява провеждането на проучвания при стриктно спазване на международните стандарти за качество, безопасност и добра клинична практика.

Признание е и подновената акредитация Global Healthcare Accreditation (GHA) за медицински туризъм, която потвърждава съответствието на болницата с международните стандарти за обслужване на пациенти от България и чужбина.

Инфраструктурата на болницата се допълва и от сертифицирана хеликоптерна площадка, която е част от националната система за въздушна спешна медицинска помощ и осигурява бърз транспорт до високоспециализирано лечение при пациенти в критично състояние.

10 години след откриването си МБАЛ „УниХоспитал“ продължава да следва своята мисия – да осигурява достъпна и съвременна медицинска помощ на хората от региона и страната. В основата на тази идея стои визията на проф. д-р Лъчезар Цоцорков, благодарение на която една смела инвестиция се превърна в лечебно заведение сред водещите имена в българското здравеопазване.