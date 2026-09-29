ЛЕВ ИНС Живот разширява здравното си портфолио с решение за второ медицинско мнение и лечение в чужбина при определени тежки диагнози

Тежките диагнози продължават да стоят зад голяма част от загубените човешки животи в България. През 2025 г. заболяванията на органите на кръвообращението са причина за 60,9% от всички смъртни случаи у нас, а новообразуванията остават на второ място сред причините за смърт, показват последните данни на Националния статистически институт.

Но статистиката казва малко за решенията, пред които се изправя човек след поставянето на сериозна диагноза. Потвърдена ли е тя? Има ли друг метод на лечение? Къде има най-голям опит с конкретното заболяване? И ако подходящата терапия или специалист са извън България, как пациентът стига до тях? Понякога отговорът на тези въпроси води извън страната. През 2024 г. Националната здравноосигурителна каса е издала 216 заповеди за одобрено лечение на деца в чужбина. При възрастните са подадени 64 заявления за финансиране на медицински и други услуги по този ред, а 27 са приключили със заповеди за одобрено заплащане на лечение в чужбина. Данните не обхващат всички българи, потърсили помощ зад граница, но показват, че за част от пациентите специализираната диагностика, терапията или медицинската експертиза имат международно измерение. Интернет направи информацията за болници и лекари по света достъпна за секунди. Това обаче не прави медицинския избор по-лесен. Особено когато трябва да бъде взет бързо, от човек, който едновременно се опитва да разбере диагнозата си, да сравнява различни възможности и да прецени как семейството ще плати лечението.

Според Албена Хинова, директор „Бизнес развитие“ в ЛЕВ ИНС Живот, при тежка диагноза пациентът трябва да има възможност да търси най-подходящото лечение, без изборът му да се определя от това дали семейството може да си го позволи и организира само. Хинова има над 20 години професионален опит в здравния сектор, свързан с управлението на здравни услуги, развитието на медицински програми и достъпа на пациенти до лечение. Днес професионалният ѝ опит е насочен към развитието на решения в областта на здравното и животозастраховането.

- Лечение в чужбина и второ медицинско мнение при определени тежки диагнози са фокусът на HEALTH Expert - новият продукт в портфолиото на ЛЕВ ИНС Живот. Какво ви накара да потърсите решение в посока?

- Причината е много практична. Виждахме все повече хора, които след тежка диагноза остават сами с най-трудните решения. Питат ни къде да се лекуват, има ли по-добър вариант, как да стигнат до водещ специалист. Често решението се определя не от това кое е най-доброто лечение, а от това колко може да си позволи семейството. Искахме да предложим нещо повече от класическата здравна застраховка, която покрива прегледи и болничен престой. С HEALTH Expert клиентите на ЛЕВ ИНС Живот получават организация и покритие на лечението в чужбина, както и достъп до второ медицинско мнение от водещи специалисти, когато то е наистина необходимо. Така в най-тежкия момент човек има финансова защита и експертна подкрепа. За нас това е естествена стъпка, защото застраховането в областта на живота и здравето означава да си до човека, когато му е най-трудно.

- Как работи HEALTH Expert, ако утре застрахован човек получи диагноза, която попада в покритието? Кой поема случая и какво следва от този момент нататък?

- Процесът е максимално улеснен за клиента. При потвърдена диагноза, която попада в покритието, застрахованият се свързва със своя здравен експерт (HEALTH Expert). Това е човек от нашия екип, който след като се запознае в детайли със случая поема комуникацията директно с координиращия медицински екип. На клиента не му трябва направление и не се налага сам да търси клиники и контакти. Разработваме продукта с международната асистънс мрежа, специализирана в подкрепата на пациенти с тежки заболявания - FURTHER. Първата стъпка е второто медицинско мнение. Независим специалист преглежда цялата документация и дава становище за най-подходящия план на лечение. Така решението се взима информирано, преди да се направи първата крачка извън страната. Ако лечението в чужбина е най-добрият вариант, координиращият екип поема организацията от избора на утвърдена болница, комуникацията с лекарите, до пътуването и настаняването.

- Освен средства за лечение, HEALTH Expert осигурява на пациента достъп до международен медицински екип чрез FURTHER. Как се избира къде да бъде проведено лечението и каква част от организацията остава за пациента и семейството му?

- Изборът на болница започва от медицинската оценка, а не от каталог с клиники. След второто медицинско мнение, когато е ясен най-подходящият план на лечение, координиращият екип на FURTHER предлага утвърдени лечебни заведения, които имат опит точно с този вид заболяване и тази процедура. Критерият е медицински - къде конкретният случай ще получи най-доброто лечение. Мрежата на FURTHER обхваща болници в редица държави, а по полицата са изключени САЩ, Япония и Швейцария. Решението обаче остава на пациента. Екипът обяснява възможностите, отговаря на въпросите и помага на семейството да прецени, но никой не решава вместо него. От този момент нататък организацията се поема от координиращия екип, а на пациента и близките му остава да предоставят медицинската документация, да вземат решението и да се съсредоточат върху лечението. Точно тази тежест, да търсиш, да превеждаш, да звъниш и да плащаш предварително, искахме да свалим от раменете на семейството.

- За какви заболявания и медицински процедури е предназначен HEALTH Expert и какъв финансов ресурс може да осигури при лечение в чужбина?

- HEALTH Expert е създаден за най-тежките ситуации, в които лечението в чужбина може да има решаващо значение. Покритието обхваща онкологични заболявания, сърдечно-съдови операции, неврохирургия и трансплантации. Финансовият ресурс е до 2 милиона евро, сума, която отговаря на реалната цена на подобно лечение в утвърдени международни болници. В нея влизат медицинските разходи, пътуването и настаняването, дневно обезщетение при хоспитализация, а след завръщането в България и лекарствата и последващите грижи. За семейството това означава, че при тежка диагноза въпросът вече не е как да съберем пари за лечението, а кое е най-доброто лечение.

- Къде е границата между това, което осигурява НЗОК, стандартната здравна застраховка и специализиран продукт като HEALTH Expert на ЛЕВ ИНС Живот?

- Трите не се конкурират, а се допълват. НЗОК е основата. Тя покрива лечението в България, а в определени случаи одобрява и заплаща лечение в чужбина, когато у нас липсва необходимата технология, опит или специализиран екип. Съществува и европейският механизъм за трансгранично лечение. Тези пътища обаче изискват процедури и документи, отнемат време, а пътуването, престоят, придружителят и последващите грижи често остават за сметка на семейството. Стандартната здравна застраховка е за ежедневието. Тя включва профилактика, прегледи, изследвания и лечение в България, с бърз достъп до специалисти и без чакане. HEALTH Expert влиза в действие там, където свършват другите две - при тежка диагноза, когато е нужно второ мнение от независим специалист или лечение в утвърдена болница извън страната. Освен финансирането, целият процес се организира и координира от специализиран медицински екип, вместо семейството да го прави само и под натиска на времето. Затова не казваме на хората да избират между НЗОК и застраховка. Казваме им, че при най-тежките сценарии е добре да имат повече от един път.

- При тежка диагноза човек обикновено започва да търси възможности едва когато вече има нужда от тях. Какво е важно да знае предварително за подобен тип застраховка?

- Хората рядко мислят за тежка болест, докато са здрави, и това е напълно човешко. Но точно тогава е моментът да се подготвят. Когато диагнозата е факт, възможностите за застраховане са затворени, защото вече съществуващите заболявания не се покриват. Застраховка като HEALTH Expert е като предпазен колан - слагаш го, преди да тръгнеш, а не когато видиш опасността.

Хубаво е човек да знае и че защитата не започва от първия ден. Има период на изчакване, затова колкото по-рано се вземе решението, толкова по-рано семейството е спокойно. Съветвам хората да си зададат три въпроса още сега: знам ли към кого ще се обърна, ако утре чуя тежка диагноза; мога ли да покрия лечение в чужбина, без да тегля заем или да събирам дарения; и защитено ли е цялото ми семейство, а не само аз.

Ако отговорът на някой от тези въпроси е „не знам“, струва си да седнат с консултант и да прочетат внимателно условията - кои заболявания са покрити, какво не влиза в застраховката и как точно се процедира при нужда. Разговорът отнема половин час и може да промени много в най-трудния момент.