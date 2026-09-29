"Тренд": Половината българи доплащат за здраве, а 61% от лекарите оценяват положително системата

76% от гражданите: НЗОК трябва да покрива повече услуги

Недобри заплати пречат на лекарите ежедневно, искат и повече медицински сестри

Високото доплащане, малко лекари и сестри, както и недостатъчно покритие на услуги от Националната здравноосигурителна каса са най-сериозните проблеми в здравния сектор според гражданите, сочи национално представително проучване на "Тренд", презентирано на форума "Приоритет: здраве", организиран от Българския лекарски съюз.

53% от гражданите са доплащали здравни услуги в последната година, като 60% от тях са дали пари за лекарства, а всеки втори - за дентални услуги и прегледи при личен лекар. 42% са доплатили за изследвания, а всеки трети е платил за медицински консумативи.

НЗОК трябва да покрива по-широк пакет услуги, дори това да изисква повече финансиране, потвърждават 76% от гражданите, а половината смятат, че по-добрият контрол при сегашното финансиране ще донесе достатъчно пари.

61% от лекарите оценяват сегашното състояние на здравната система положително, но само 3% от тях го определят като "много добро". Като най-голям проблем те посочват недостига на медицински сестри и специалисти - 40%, ниско заплащане - 37%, и липса на дългосрочна политика - 30%. С почти сходни проценти след това лекарите нареждат недостатъчната профилактика, неравномерно разпределение на кадрите и недостиг на лекари.

Близо 40% от лекарите вярват, че основен приоритет в здравеопазването трябва да бъде задържането на младите специалисти в страната и да има по-голям контрол върху публичните разходи.

Оказва се, всеки втори лекар в България е затруднен ежедневно от недостатъчното заплащане за дейността му, почти толкова са затруднени и от недостига на медицински специалисти. А 9 от 10 лекари одобряват функциите за потвърждение на прегледите от пациентите чрез приложението "еЗдраве".

"Без съмнение нивото на медицината е изключително високо в професионален план. Същевременно достъпът на гражданите както до извънболнична, така и до болнична медицинска помощ е изключително лесен в сравнение с другите европейски държави", заяви омбудсманът Велислава Делчева, но посочи и някои от проблемите в сектора - неравномерен достъп до здравеопазване във всичките му аспекти, неправомерно разпределяне на лечебни здравни заведения на територията на страната, липса или недостиг на лекарствени продукти в аптечната мрежа, административни препятствия при предписване и получаване на скъпоструващи лекарства, които затрудняват гражданите.

"Отчитам като грешка липсата на представител на Министерство на здравеопазването, защото считам, че всеки един в годините назад, който е неглижирал или не е уважил инициатива на Българския лекарски съюз, не е стигнал далеч в своята политическа кариера", заяви пък председателят на парламентарната здравна комисия проф. Костадин Ангелов.

Той подчерта, че основните проблеми, посочени в изследването, в миналото са намирали своите решения.

"Превърнахме професията на медицинска сестра в приоритетна - всички висши училища, които обучават медицински сестри, получават двойно заплащане, да дават двойни стипендии. Премахнахме законодателните пречки за създаване на нови филиали на висши училища за обучение на медицински сестри", обясни той и добави, че проблемът със заплатите на лекарите е обсъждан многократно и винаги се намира консенсус.

"Проблемът с младите лекари е голям, той е свързан с техните възнаграждения. Проблемът обаче пред българското здравеопазване не са лекарите, проблемът са медицинските сестри. И именно тук е ролята както на законодателите, така и на изпълнителната власт, така и на съсловните организации да намерим решението на този проблем", заключи проф. Ангелов.

"Медиците трябва да имат условията, сигурността и възможността да упражняват професията си достойно и да предоставят качествена медицинска помощ. Пациентите трябва да имат увереността, че когато се нуждаят от тази помощ, ще я получат навреме, качествено и независимо от това къде живеят. Отговорността на държавата е да създаде условията, които в тази връзка да започнат да работят по-добре. Затова, когато говорим за бъдещето на системата на здравеопазване, не можем да разглеждаме медиците и пациентите, съсловията и обществото отделно. Всяка промяна в системата се отразява както на хората, които работят в нея, така и на хората, които разчитат на нея", заяви д-р Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз.