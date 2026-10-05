Ангел дарява проходилката на покойната си майка. Малко по-късно тя достига до Николай, който казва: „Тя ще ми е от голяма помощ да се раздвижвам.“ Две кратки видеа показват смисъла на инициативата „Предай нататък помощта“ на „Добролетие“.

Понякога една човешка история може да бъде разказана с една проходилка. По време на събитието с кауза „Предай нататък помощта“ в Кричим Ангел идва с помощно средство, което семейството му вече не използва.

Проходилката е била на неговата майка. След смъртта ѝ тя остава ненужна в дома му. На въпроса защо решава да я дари, Ангел отговаря съвсем просто – има хора, които се нуждаят от подобни помощни средства, а други нямат възможност да си ги позволят. Вместо проходилката да остане неизползвана, той предпочита тя да помогне на някого.

„Така по-леко да му е на някой“, казва Ангел.

Това е моментът, в който една вещ, свързана с личната история на едно семейство, получава възможност да започне нова история.

Но дарението е само началото

За „Добролетие“ смисълът на инициативата не е просто да бъдат събирани проходилки, инвалидни колички, ролатори и други помощни средства. Истинският резултат идва, когато те достигнат до човек, който действително се нуждае от тях.

И историята на тази проходилка продължава. Тя стига до Николай. Той седи зад получената проходилка и отправя своето послание към човека, когото доскоро не е познавал:

„Благодаря на Ангел за проходилката. Тя ще ми е от голяма помощ да се раздвижвам.“

Благодари му от сърце и му пожелава здраве, след което се изправя, хваща проходилката и започва да се придвижва с нея.

Това е моментът, в който изразът „Предай нататък помощта“ престава да бъде просто име на инициатива. Виждаме как помощта действително е предадена нататък.

В един дом е ненужна. В друг може да бъде от голяма помощ.

В много български домове има помощни средства, които вече не се използват – проходилки, ролатори, инвалидни колички, патерици и други изделия. Причините са различни. Понякога човекът се е възстановил. Понякога потребностите му са се променили. А понякога, както в историята на Ангел, помощното средство остава след загубата на близък човек. За семейството то вече няма практическо приложение. На няколко улици или в друг град обаче може да живее човек като Николай, който се нуждае точно от него.

Да свърже тези две точки е една от целите на „Добролетие“.

Вторият живот на помощните средства

Социалното предприятие развива модел, при който неизползваните помощни средства могат да продължат своя полезен живот по различни начини.

Единият е дарението – човек да предаде средство, от което вече няма нужда, за да бъде полезно на друг.

Другият е повторната употреба. „Добролетие“ изкупува подходящи употребявани помощни средства, проверява ги, възстановява ги при необходимост и ги предлага отново като по-достъпна възможност за семейства, които търсят подобно оборудване. Така социалната мисия се среща и с принципите на кръговата икономика: вместо годно помощно средство да бъде изхвърлено или да остане неизползвано, неговият полезен живот може да продължи. Но зад думите „повторна употреба“ всъщност стоят хора.

Ангел.

Николай.

И следващият човек, който има какво да предаде нататък.

„Сърце в действие“ – доброто да не зависи от разстоянието

Именно от необходимостта тези хора по-лесно да се намират един друг се развива и платформата „Сърце в действие“. Идеята е взаимопомощта да не приключва с края на едно събитие и да не зависи от това дали дарителят и нуждаещият се живеят в едно населено място. Чрез платформата хората могат да предложат помощно средство, което желаят да дарят, така че то да получи шанс да достигне до следващия човек, който се нуждае от него.

„Предай нататък помощта“ пренася същата идея и в реалните местни общности – чрез срещи между хора, доброволци и семейства. Целта е постепенно да се създаде мрежа, в която помощта да продължава да се предава от човек на човек.

А може би следващата история започва във вашия дом?

Огледайте се. В мазето, гаража или някоя стая може би стои проходилка, ролатор, инвалидна количка или друго помощно средство, което вашето семейство вече не използва. За вас то може да е изпълнило предназначението си. За друг човек обаче може тепърва да започва да бъде полезно. Можете да го дарите чрез инициативите на „Добролетие“ и платформата „Сърце в действие“. Ако предпочитате да го продадете, можете да го предложите на „Добролетие“ за оценка и евентуално изкупуване. А ако вие или ваш близък се нуждаете от помощно средство, можете да потърсите съдействие или подходящо решение. Защото историята на проходилката на Ангел показва нещо много просто: помощта не трябва да приключва, когато вече не ни е необходима. Тя може да продължи нататък.

Предай нататък помощта