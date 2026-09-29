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От 1 октомври в "Пирогов" влиза в сила нов трудов договор, вдигат заплатите с 9%

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Подписването на новия трудов договор в "Пирогов". Снимка: Болница "Пирогов"

Ръководството на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" ЕАД и представителите на синдикалните организации в лечебното заведение официално подписаха новия Колективен трудов договор (КТД). Документът урежда трудовите, осигурителните и социалните отношения в болницата за период от 1 година, съобщиха от лечебното заведение.

Подписите под новия договор положиха изпълнителният директор на университетската болница д-р Валентин Димитров и председателите на пироговските секции на синдикалните организации КНСБ, КТ „Подкрепа" и „Защита".

Ключов акцент в новото споразумение е увеличението на трудовите възнаграждения с 9 на сто за всички медицински специалисти в болницата, което влиза в сила от 1 октомври 2026 година. Ръстът обхваща възнагражденията на лекарите, специалистите по здравни грижи и медицинския персонал. Целта е повишаване на заплащането на труда на медицинските специалисти, които работят в най-натоварената университетска спешна болница в страната.

Едновременно с финансовото надграждане, в новия КТД напълно се запазват всички досегашни социални придобивки. КТД гарантира и запазването на размера на платения годишен отпуск за служителите в медицинските структури, който е между 42 и 45 работни дни на годишна база.

Ръководството на лечебното заведение и синдикатите изразиха задоволство от постигнатите параметри и подчертаха, че с този договор "Пирогов" затвърждава позициите си на предвидим и социално отговорен работодател, който цени и инвестира в своя човешки капитал.

Новият Колективен трудов договор влиза в сила от 1 октомври 2026 година и ще се прилага за всички синдикални членове, както и за служителите, които се присъединят към него по установения законов ред.

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Подписването на новия трудов договор в "Пирогов". Снимка: Болница "Пирогов"

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