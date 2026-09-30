Без грипни ваканции, предлагат на здравния министър експерти

Вместо да пускат масово училищата в почивка през обичайни епидемии, обсъждат нов подход - съвети за ваксиниране, миене на ръцете, носене на маски и самоизолация за болните

При критични ситуации главният държавен здравен инспектор пак може да разпореди общи мерки

У нас засега не е изолиран грипен щам

Предложение за отмяна на централизираните ограничителни мерки и грипните ваканции при ежегодните обичайни епидемии е заложено в проект за ново методическо указание за борба с грипа. Автор на ведомственото указание са експерти от Министерството на здравеопазването. Проектът е обсъждан съвместно с Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) и с регионалните здравни инспекции (РЗИ). Към момента документът се намира в правната дирекция на министерството и

ще бъде предоставен за одобрение от министъра

на здравеопазването, който ще има последната дума. Намеренията бяха обсъдени на дискусия по инициатива на Българското сдружение по иновативна медицина с участието на специалисти в областта на грипа и експерти от МЗ.

Досега с навлизането в грипния сезон РЗИ следяха заболеваемостта по области и при достигане на определени нива предлагаха на главния държавен здравен инспектор въвеждането на временни мерки. След съгласуване директорът на съответната РЗИ издаваше заповед за въвеждането им на регионално ниво. Тези ограничения обикновено включваха обявяване на грипни ваканции за училищата, засилване на филтъра и дезинфекцията в детските градини, ограничения за посетителите в болниците, спиране на планови операции и част от дейностите при личните лекари.

Предлага се това да бъде заменено от нов подход. Още от септември към обществото да се отправят ясни поведенчески препоръки. Те ще наблягат на личната хигиена, дезинфекцията, спазването на дистанция, носенето на маски при симптоми и самоизолацията в дома при заболяване. От своя страна РЗИ и болниците ще имат за задължение "да активизират своите планове за готовност при грипна пандемия", което включва мониторинг на ситуацията, реорганизация и разкриване на допълнителни легла при необходимост.

Предлаганата нова процедура се отнася за обичайните ежегодни грипни вълни. Законът за здравето запазва възможността при извънредни ситуации - например възникване на епидемия от тежко протичащ щам, засягащ децата, главният държавен здравен инспектор да вземе решение на национално ниво и да въведе противоепидемични мерки и грипни ваканции за всички ученици. Такъв е подходът в повечето модерни държави.

Експертите мотивират предложенията си с факта, че процедурата досега всъщност върви след събитията. Ограниченията обикновено се налагат чак когато епидемията е в своя пик и голям процент от децата вече са заразени, а други са преболедували. "Дали затваряйки училищата, когато вече епидемията е достигнала своята висота, е най-адекватната мярка, при положение че това означава, че вече 30 и повече процента от децата са болни", е бил основен въпрос в обсъжданията с експертите от НЦЗПБ и РЗИ. Оказало се, че няма доказателства, че досегашните ограничения спират развитието на епидемията. "Затваряме училищата за една седмица, някъде за две. Спираме детските консултации, спираме профилактичните прегледи, спираме плановите операции, създаваме напрежение сред лекари, общество и епидемията отшумява. Дали е вследствие на мерките обаче, никой не може да каже. А и няма данни някъде тези мерки да са доказали 100% ефективност. При обявяване на грипна ваканция учениците продължават да се събират на други места. Когато децата преустановят посещението на училище, те не остават вкъщи, няма какво да се лъжем..."

В европейските държави подобни затваряния не се прилагат, основният акцент пада върху имунопрофилактиката, обясняват експертите. "Няма на Запад държава в Европейския съюз, която да затваря масирано училища и детски градини по време на грипни епидемии."

От друга страна, временната забрана на детските и женските консултации води до изоставане във ваксинационния календар и други дейности при личния лекар, е гледната точка на общопрактикуващите специалисти.

По отношение на болничната помощ "преустановяването на плановите операции по никакъв начин не води до предпазване или до намаляване на грипните вълни. Но отдалечава хората от лечение", изтъкнаха експертите. и подчертаха, че със сигурност единствената работеща мярка е ваксинирането, особено на най-уязвимите групи – децата и възрастните хора, за голяма част от които ваксините ще бъдат безплатни по националните програми. Засега няма твърдо обявена дата от производителите за получаване на предвидените за страната дози.

"Веднага щом бъдат получени, започва изпълнението на програмите", гарантираха експертите на министерството.

В националната референтна лаборатория по грип към НЦЗПБ вече изследват изпратени от болниците съмнителни за грип проби, но засега не е изолиран грипен вирус, откриват се основно риновируси.