Брънзалов: По-добрият контрол и финансиране са ключови за здравната система

"Голям процент както от обществото - 48%, така и от лекарското съсловие поставят по-добрия контрол като условие за евентуално по-добро функциониране на системата. Естествено, това не е единственият проблем, който трябва да се реши", каза по БНТ д-р Николай Брънзалов, председател на Български лекарски съюз.

По думите му особено показателна е подкрепата сред лекарите за система, чрез която пациентът да потвърждава предварително извършването на определена медицинска дейност.

„Аз съм много щастлив, че 87% от моите колеги одобряват система, чрез която пациентът потвърждава, че ще му бъде извършена определена дейност, и то превантивно. Това, което Българският лекарски съюз много отдавна го е предложил, но до момента не намираме разбиране", каза председателят на БЛС.

Според него т.нар. "push бутон" в сегашния си вид не изпълнява напълно предназначението си и системата трябва да бъде надградена така, че повече граждани да могат да я използват.

„Това е изпълнимо, има варианти, предлагали сме ги. До този момент обаче, за съжаление, няма нито крачка. Дълъг път се тръгва с малка крачка. И малката крачка не е направена в този аспект", посочи той.

Д-р Брънзалов подчерта, че всяка промяна в здравната система трябва да бъде разбрана и приета от обществото.

„Всяка една реформа, ако тя не е разбрана от обществото, тя е мъртва. Рано или късно някой ще я удари с ножицата и ще изпаднем в ситуация на постоянно реформиране, с което май свикнахме", допълни той.

По думите му лекарите също настояват за разширяване на възможностите за въвеждане и финансиране на нови медицински дейности.

„Това го искаме и ние, лекарите, защото на бюрото ни има много голямо количество предложения от моите колеги, за да могат да извършват нови дейности, модерна медицина да се предлага в България", каза той.

Той обясни, че за включването на нови дейности в пакета, заплащан с публични средства, трябва да бъдат изпълнени съответните процедури и да бъде оценено отражението върху бюджета. Д-р Брънзалов изрази съжаление, че на форума, на който са били представени резултатите от проучването, не е имало представител на Министерството на здравеопазването, въпреки отправената покана.

„Нямаше представител на Министерството на здравеопазването, въпреки че бяха поканени. Аз лично разговарях с министър Ивкова, но всички се оказаха заети, за съжаление", посочи той.Председателят на БЛС отбеляза, че по същото време е имало заседание на Министерския съвет, но според него ведомството е можело да изпрати друг свой представител. По думите му сред участниците във форума е възникнал и въпросът защо подобни изследвания се организират от съсловната организация, а не от институциите, които формират и изпълняват здравните политики.

„Всички си задавахме този въпрос – защо Лекарският съюз прави тези проучвания, а не ги правят тези, които са в изпълнителната власт, които са в законодателната власт", каза той.

Д-р Брънзалов посочи, че БЛС прави подобни проучвания два пъти годишно и според него натрупаните данни могат да бъдат използвани при изготвянето на здравни политики.

„Те имат много материал за надграждане, откъдето могат да се направят обективни анализи, да се изградят правилните здравни политики. На този етап нещата не се правят по този начин", заяви председателят на съсловната организация.

В разговора д-р Брънзалов припомни и годишнината от създаването на Българския лекарски съюз.

„На 10 октомври тази година се навършват 125 години от създаването на Българския лекарски съюз, именно от първия събор, който е проведен", каза той.