Смъртните случаи заради горещините са нараснали с 63% в световен мащаб през последните деситилетия.

Средно около 546 000 души са починали годишно за периода между 2012 и 2021 г.

Това показват данни на Световната здравна организация (СЗО), цитирани от агенция Аднкронос.

Особено рискови са масовите събирания, като големи спортни, религиозни и културни събития", при които заболяванията, свързани с горещините, са се превърнали в значителна опасност както за общественото здраве, така и за организацията и провеждането на събитията, засягайки зрители, участници, доброволци и персонал".

Проучвания, публикувани между 1980 и 2025 г., документират близо половин милион случая на оказана медицинска помощ по време на масови събирания, включително над 22 000, свързани с горещините, съобщава Би Ти Ви. Те показват, че когато медицинското обслужване на място е добре организирано, над 90% от пациентите могат да получат необходимата помощ там, където се провежда събитието, което значително намалява натиска върху болниците и екипите на спешна помощ.

„Екстремните горещини представляват нарастваща заплаха за здравето, безопасността и безпрепятственото протичане на масовите събития. Те трябва да се разглеждат не само като риск, произтичащ от околната среда, но и като основно предизвикателство пред организацията и управлението. Защитата не може да зависи единствено от индивидуалното поведение. Чрез по-последователна оценка на риска, подготовка и реакция можем да ограничим непосредствените вреди и да насърчим планирането на по-безопасни събития, по-устойчиви на рисковете в един все по-топъл свят", заяви Чикве Ихеквеазу, изпълнителен директор на Програмата на СЗО за извънредни ситуации в здравеопазването.

„Според Междуправителствената експертна група по климатичните промени (IPCC) екстремните горещини, включително горещите вълни, са станали по-чести и по-интензивни в повечето сухоземни райони от 50-те години на миналия век насам, главно заради изменението на климата", обяснява здравната агенция на ООН. Занапред се очаква „допълнително увеличаване на честотата и интензивността" на тези явления с всяко следващо повишаване на глобалната температура.

В този контекст „масовите събирания могат да засилят рисковете, свързани с горещините, по няколко начина: продължителният престой на открито с излагане на топлина и слънце, струпването на много хора, ограниченият достъп до безопасна питейна вода, стресът от пътуването, непознаването на местните климатични условия и едновременното натоварване на здравните служби могат в съчетание да създадат опасни ситуации".

Именно затова СЗО изготвя насоките, които „обхващат зрители, участници, доброволци и работещи" и „съчетават препоръки за планове за действие за защита на здравето при горещини със съществуващите национални планове в тази област, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, процедурите за готовност при извънредни ситуации и клиничните насоки".

За да бъдат масовите събирания защитени от опасностите, свързани с нарастващите горещини, СЗО подчертава „значението на инвестициите в мерки за подготовка и реакция, преди температурите да достигнат опасни стойности".

„Най-ефективните подходи съчетават няколко мерки, включително достъп до безопасна питейна вода и санитарни съоръжения; инфраструктура за охлаждане; промени в графика на дейностите; управление на потоците от хора; мерки за защита на работещите; информиране на обществеността; наблюдение в реално време; добре организирано медицинско обслужване на място", посочва организацията.

Новите насоки насърчават „подход, който разглежда събитието в неговата цялост и отчита, че фактори като разположението и устройството на мястото, управлението на потоците от хора, водоснабдяването и санитарните услуги, транспортът, сигурността, комуникациите и управлението на персонала влияят върху достъпа до средства за охлаждане, безопасна питейна вода и навременна медицинска помощ".

Препоръките на СЗО обхващат всички етапи на събитието и „трябва да бъдат включени в по-широките стратегии за готовност при извънредни ситуации и управление на множество рискове". Организацията със седалище в Женева призовава правителствата, организаторите на събития и партньорите да „включат управлението на рисковете, свързани с горещините, в здравното планиране, подготовката и провеждането на големи събития по света".