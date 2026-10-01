Световни хирурзи се събират у нас на юбилеен конгрес в Правец

Водещи хирурзи от десет държави ще се съберат с българските си колеги в Правец за 20-ия Конгрес по хирургия с международно участие. Юбилейното издание ще се проведе от 8 до 10 октомври 2026 г. и ще постави във фокуса на научните дискусии новите технологии, лечението на онкологичните заболявания и подготовката на следващото поколение хирурзи, съобщиха Военномедицинската академия (ВМА).

„Този форум бележи важен етап в дългогодишната традиция на българската хирургия. В продължение на десетилетия нашето дружество събира хирурзи от цялата страна и света, за да обменят знания, да обсъждат иновации и да развиват хирургическата наука и практика. Двадесетото издание ще бъде специален повод да отбележим както нашето наследство, така и бъдещето ни", коментира професор Никола Владов, началник на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА и председател на Българското хирургическо дружество.

Сред международните гости са изявени специалисти от Южна Корея, Италия, Румъния, Сърбия, Словения, Франция, Хърватия, Турция, Гърция и САЩ. В научния комитет участват и 30 утвърдени имена на българската хирургия. Тяхното присъствие показва, че страната ни участва в международния професионален разговор със собствен опит и постижения.

Специално място в юбилейното издание е отредено и на хората, изградили тази традиция. В почетния комитет са включени близо 20 изявени хирурзи, оставили трайна следа в професията и обучили поколения свои колеги.

Научната програма обхваща мултидисциплинарните подходи в онкологичната хирургия, минимално инвазивните и роботизираните техники, спешната хирургия, както и развитието на хепатопанкреатобилиарната, колоректалната и хирургията на горния гастроинтестинален тракт.

Отделно внимание ще бъде посветено на образованието, симулационното обучение и приложението на изкуствения интелект. Предвидени са сесии за млади хирурзи и постерни представяния, както и специализирана медицинска изложба с иновативни решения за хирургичната практика.

„Това е уникална възможност за среща с известни международни експерти и уважавани български специалисти, които ще споделят своя безценен опит и виждания за развитието на хирургията", подчертава професор Владов.

Двадесетият конгрес ще събере на едно място хирурзите, които са изградили авторитета на професията у нас, тези, които я развиват днес, и младите лекари, на които предстои да определят бъдещето ѝ.