Нова система дава на здравните инспектори историята на всеки обект

От 1 октомври 2026 г. инспекторите от регионалните здравни инспекции (РЗИ) работят с обновена Система за национален здравен контрол, която дава по-бърз достъп до информацията, необходима при проверки, позволява работа с мобилни устройства на място и проследяване на резултатите от предходни проверки.

При проверка инспекторите могат да виждат какво е установено при предишни инспекции, какви предписания са дадени и какви мерки са предприети. Констатациите и документите се съхраняват заедно с историята на проверките, което улеснява проследяването на установените проблеми и определянето на последващите действия, съобщиха от здравното министерство.

Системата позволява работа директно на терен чрез мобилни устройства. Въведените резултати са достъпни за упълномощените служители в съответната РЗИ, което улеснява обмена на информация между проверяващите и администрацията и намалява необходимостта от повторно въвеждане на едни и същи данни.

За обектите от една и съща група се прилагат еднакви, предварително утвърдени критерии. Електронни контролни карти с въпроси насочват инспекторите според вида на обекта или продукта. В тях се отбелязва кои изисквания са приложими и дали са изпълнени. Резултатите се съхраняват към всяка проверка и позволяват установените проблеми да бъдат проследявани последователно.

Системата получава автоматично данни от регистрите на Националната здравноинформационна система (НЗИС). Така се спестява повторното им въвеждане и се ограничава рискът от разминавания в информацията. Връзката с регистрите разширява и обхвата на обектите и дейностите, за които могат да се регистрират проверки.

Сред тях са аптеките, лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, службите по трудова медицина, лицата, извършващи дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД), както и обектите за производство на бутилирани води и продукти, свързани с натурални минерални, изворни и трапезни води.

Инспекторите използват данните от тези регистри при проверките, а резултатите от самите проверки се съхраняват отделно и могат да бъдат проследявани.

За гражданите публичните регистри на обектите с обществено предназначение са представени по-ясно и са организирани по области. Това улеснява търсенето и прегледа на информацията за вписаните обекти.

Служебната информация е защитена с повишено ниво на сигурност. Въведена е двуфакторна автентикация, а всеки потребител получава права според своите отговорности. Системата съхранява подробна история на действията и промените в данните.

Обновяването обхваща работата на над 1800 инспектори във всички 28 области на страната. В системата се поддържат данни за повече от 200 000 обекта с обществено предназначение в над 700 групи, както и за 39 000 лечебни заведения.

Данните за лечебните заведения, заедно с историята на промените, включват над 1,5 милиона записа. Запазени са и повече от 600 000 проверки от предходната система за здравен контрол, които заедно с историята им надхвърлят 2,8 милиона записа.

Надграждането е реализирано от екипа на „Информационно обслужване" АД в изпълнение на Дейност 1 от Фаза 5 по надграждането на НЗИС, в тясно сътрудничество с Министерството на здравеопазването и представители на РЗИ.