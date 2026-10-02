Децата боледуват от грип 2 пъти по-дълго

Ваксинацията остава единственото специфично средство за предпазване във всяка възраст

Всяка есен сезонният грип се завръща като познато, но непредвидимо предизвикателство за здравната система, семействата и училищните колективи. Привидно баналното заболяване крие своеобразна “биологична бомба”, на която не знаем силата. Грипните вируси са сред най-масовите инфекциозни причинители в света и се отличават с изключителна променливост на своите повърхностни белтъци хемаглутинин и невраминидаза.

Вирусът претърпява постоянни генетични промени - от незначителни ежегодни мутации, познати като антигенен дрейф, до генерални и резки преструктурирания, наречени антигенен шифт.

Неговият коефициент на заразност - колко души средно заразява един болен - варира от 1 до 21 в зависимост от условията при скрит (инкубационен) период от едва 2-3 дни. Това обяснява защо грипът е докарвал на човечеството унищожителни пандемии в историята – от първите вероятни данни още за ХVI век през руския грип през 1899 година, обхванал 40% от световното население с над един милион жертви; опустошителния испански грип от 1918–1919 г., отнел живота на над 50 милиона души, до азиатския от 1957-а, Хонконгския от 1968-а и пандемичния щам от 2009 година, известен като свински грип, историята показва, че вирусът изисква постоянно наблюдение.

През изминалия сезон 2025–2026 г. у нас доминиращ причинител беше щамът A(H3N2), съставляващ над 86% от доказаните случаи, като при цялостно генетично разчитане беше установен силно мутирал подщам, наречен субклейд K - 96% от изследваните проби.

Тъкмо затова Световната здравна организация ежегодно актуализира ваксиналните щамове, като за новия сезон са включени два от група А - Missouri (H1N1)pdm09 и Darwin (H3N2), плюс единственият представител на B “отбора” - Tokyo 2025.

Мащабът на ежегодните епидемии потвърждава нуждата от подобна прецизност, тъй като световната статистика показва, че от сезонен грип боледуват между 5 и 10% от възрастните и между 20 и 30% от децата. Равносметката са милиони тежки случаи и стотици хиляди смъртни изходи.

Децата се очертават като основен преносител на епидемиите в семейството и училищните колективи, защото те боледуват и излъчват вируса два пъти по-дълго от възрастните. Често състоянието продължава над 10 дни, а при средно 38,7% се развива и допълнителна бактериална инфекция, обясни проф. д-р Нели Корсун, дмн, завеждащ Националната референтна лаборатория “Грип и остри респираторни заболявания” към Националния център по заразни и паразитни болести.

Медицината е категорична, че грипът не е просто тежка настинка, а заболяване на цялото тяло, което носи сериозни дихателни усложнения като пневмонии, бронхити и възпаление на средното ухо (отит); неврологични прояви като гърчове при висока температура, възпаление на мозъка (енцефалит) и увреждания на нервите, както и възпаления на сърдечния мускул и обвивката му - миокардити. При бременните инфлуенцата повишава риска от преждевременно раждане. Поради незрялост на имунната система много уязвими са децата особено в ранните години на живота. При хора над 65 г. пък естественото отслабване на имунитета с възрастта в комбинация с хронични заболявания драстично увеличава опасността от постъпване в болница и нужда от чужда помощ.

На този фон ваксинацията остава единственото доказано специфично средство за предпазване, като изграждането на защитни антитела отнема около две седмици след поставяне и осигурява покритие за целия епидемичен сезон.

Данните за ефективността при децата са повече от убедителни: 60 процента по-рядко търсене на лекар, спад на риска от приемане в болница с над 50 процента и намаляване на риска от фатален изход – с над 75 на сто при хронични заболявания и с над 85% при иначе здрави деца.

Това беше мотивът на лекари “лобисти” да настояват пред институциите за включване на малките и на болните деца в безплатния достъп до имунизации, както от няколко години се прави за хората над 65. По линия на програмата за възрастните, стартирала през 2019 г., обхватът е нараснал трикратно до кръгло 24 процента през миналия сезон, а за предстоящия са осигурени общо 490 000 дози, включващи стандартните инжекционни ваксини и новата специализирана високодозова ваксина.

Нов момент в профилактиката е възможност за защита, която осигурява безплатни препоръчителни ваксини за деца от 1 октомври до 31 март. Тя обхваща инактивирани (с убит вирус) инжекционни ваксини за здрави деца от 6 месеца до 7 години и за деца с хронични заболявания до 17 години, както и атенюирана назална спрей ваксина за децата от 2 до 7 г. Назалната ваксина съдържа изключително силно отслабен вирус, която се прилага безболезнено чрез впръскване в ноздрите – търсена от родителите щадяща алернатива за най-малките. За сезон 2026/2027 година у нас са заявени 47 504 дози от нея, като личните лекари ще я прилагат по желание на родителите, слагайки две дози с минимален интервал от 28 дни при деца, които се ваксинират за първи път. Тази практика стъпва върху утвърдения европейски опит, където 12 от 29 държави в ЕС и Европейското икономическо пространство вече са я включили в своите имунизационни календари.

Назалните ваксини за деца и актуализираните ваксини срещу COVID-19 вече са в България и се разпределят за началото на имунизациите на 5.X. Тя отговаря на препоръките на СЗО за Северното полукълбо и на Решението на Европейския съюз за сезон 2026/2027.

Доставките на инжекционните ваксини срещу грип ще се забавят поради производствени затруднения. Кога ще започне реалното им прилагане? Веднага след пристигането им в страната ни, увериха от здравното министерство по време на дискусия за ваксинопрофилактиката, организирана от Българско сдружение по иновативна медицина с участието на експерти от НЦЗПБ и лекари от доболничната помощ и подкрепена от Министерството на здравеоапзването. Вероятно доставките на инжекционни ваксини ще е на траншове. Първите количества се очаква да пристигнат в страната в края на октомври.

Паралелно с разширяването на безплатния ваксинален обхват здравните власти подготвят обновяване на методическите указания за грипа.

За първи път се залага на нов подход към епидемичните мерки. Предвижда се отпадане на масовите грипни ваканции и затварянето на училища, тъй като експертите изтъкват, че спирането на учебния процес обикновено се случва със закъснение и не изолира ефективно децата, които продължават да се събират в извънкласни форми.

Вместо задължителни административни ограничения акцентът се измества към личната отговорност, стриктната хигиена, дезинфекцията, носенето на маска при симптоми, своевременната изолация в дома и ранната имунизация, докато здравните инспекции и болниците активират своите планове за готовност при епидемия.