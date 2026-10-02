Ваксинацията на бременни е 2 в 1: защита за майката и 6 месеца имунитет за бебето

Мит е, че респираторният синцитиален вирус разболява само родените преди термин или с тегло под нормата

Инфекциозните заболявания представляват най-голям риск за кърмачетата през първите няколко седмици и месеци след раждането, когато тяхната собствена имунна система все още е незряла и не е в състояние да изгради самостоятелен ефективен защитен отговор. Същевременно бременността води до промени в женския организъм, които правят майката по-уязвима към по-тежко протичане на респираторни инфекции, а това от своя страна може да доведе до неблагоприятен изход за раждането.

Ваксинацията на бременни жени е утвърдена глобална стратегия за обществено здраве, прилагана от години при заболявания като сезонен грип и коклюш. Чрез имунизацията майката постига двоен ефект: предпазва себе си от тежки усложнения и същевременно редуцира вероятността от предаване на патогени към бебето, обясни д-р Кремена Пармакова, началник на отдел “Надзор на заразните болести” в здравното министерство.

Основният биологичен път, по който новороденото получава закрила още от първата секунда на раждането си, е трансплацентарният трансфер на майчини имуноглобулини от клас G (IgG). През първия триместър преносът на антитела през плацентата е минимален, но към 30-ата гестационна седмица нивата на феталните IgG достигат приблизително 50% от тези на майката и продължават да нарастват интензивно до раждането. По този начин ваксинираната майка осигурява на плода концентриран пасивен имунитет, който го защитава в критичните първи месеци, докато детската имунна система постепенно съзрее.

Респираторно-синцитиалният вирус (RSV) е водещ причинител на вирусни бронхиолити и пневмонии при кърмачетата - между 50 и 80% от всички хоспитализации поради вирусен бронхиолит. Заболяването протича най-тежко през първите 6 месеца от живота, като мнозинството от приеманията в болница са при бебета под 3-месечна възраст.

Сравнителните медицински данни показват, че при кърмачетата до 11 месеца смъртността от RSV е около 10 пъти по-висока, а хоспитализациите - 16 пъти по-чести в сравнение с причинените от сезонен грип. Противно на широко разпространения мит, че боледуват само преждевременно родените деца, по-голямата част от стигащите до болница под 2-годишна възраст са здрави до момента, доносени бебета без съпътстващи заболявания.

Няма специфично лечение за RSV, затова своевременната профилактика остава единственият сигурен медицински подход. Предаденият от майката имунитет не е вечен, но пази детето през първите 6 месеца от живота му, когато е най-застрашено от боледуване и тежки усложнения, изтъкна д-р Пармакова.

Как може да защитят и себе си, и бъдещото си дете бременните? От месец юли 2026 г. в България стартира целева държавна кампания за безплатна, препоръчителна и еднократна имунизация срещу RSV за жените, които очакват да родят. Ваксинацията се извършва с двувалентната рекомбинантна ваксина в периода между 24-а и 36-а гестационна седмица. Този времеви прозорец е медицински прецизиран, за да осигури максимално високо ниво на майчини антитела, които да преминат през плацентата и да защитават новороденото през първите му месеци.