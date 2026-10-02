Ваксината за варицела помага и в последния момент - до 5 дни от контакт с болен

Температура под 38,5% поради някакво остро заболяване не е основание за отлагане

Годината 2026-а е много специална за българското здравеопазване – навлизат 3 нови възможности за профилактика с ваксини: безплатната ваксина за децата, задължителната ваксина за варицела и безплатна целева имунизация на бременни жени за респираторния синцитиален вирус (RSV). Това изтъкна по време на специалния форум за ваксинопрофилактиката д-р Валери Цеков, председател на Българско сдружение по иновативна медицина и инициатор за дискусията.

Защо варицелата не е просто безобидно детско заболяване?

Тази шарка се причинява от варицела-зостер вируса - човешки херпесвирус тип 3, който се предава изключително лесно по въздушно-капков път чрез директен контакт с течността от обривните мехурчета или трансплацентарно. Инфекцията се отличава с висока заразност, като болен човек може да предаде вируса от 2 дни преди появата на обрива до 5 дни след това. В България всяка година се регистрират между 20 000 и 40 000 случая на варицела, като основната част от заболелите са деца на възраст до 5 години.

Макар в повечето случаи заболяването да преминава без трайни последици, то крие рискове от сериозни здравни усложнения. Сред тях са вторичните бактериални кожни инфекции като импетиго и целулит, вирусните пневмонии, както и неврологични усложнения като церебеларна атаксия (при 1 на 4000 заразени) и енцефалит (при 1 на 50 000 заразени). В някои случаи самата инфекция протича тежко със засягане на вътрешните органи или води до последваща поява на херпес зостер. С цел да се намалят рисковете, от юли 2026 г. имунизацията срещу варицела е част от задължителния имунизационен календар. Тя обхваща всички деца, родени след 1 януари 2025 г.

Имунизационната схема е двудозова и включва подкожно или интрамускулно приложение. Първа доза се поставя след навършване на 12 месеца. Втората - на 4-годишна възраст.

Прилаганата ваксина е жива, но с обезсилен да разболява вирус, и стимулира изграждането на имунен отговор. Клиничните данни показват висока степен на защита, обясни д-р Паолина Анимирова. Една доза осигурява 94% ефективност за период от 10 години, а пълният двудозов курс повишава защитата до 98%. Ваксинацията води до 95% ограничаване на тежките форми на заболяването и намалява нуждата от болнично лечение със 70 до 90%.

Ваксината може да се прилага и за постекспозиционна профилактика до 5 дни след контакт с болен, като по-ранното приложение помага за предотвратяване на симптомите или олекотява протичането, обясни лекарката.

Постигането на висок ваксинационен обхват изгражда колективен имунитет, който предпазва и уязвимите хора с отслабен имунитет, които не трябва да се ваксинират, а при тях инфекцията би протекла особено тежко.

Родителите се интересуват основно от страничните ефекти. Най-често наблюдаваното нежелано явление е краткотрайното повишаване на температурата. Сред честите локални и общи прояви са болка, зачервяване или подуване на мястото на убождането, раздразнителност и единичен обрив, наподобяващ варицела - средно 2 до 5 лезии. Честотата на реакциите след втората доза е сходна или по-ниска спрямо първата.

Основните противопоказания за ваксинация включват:

l Алергии към съставките на ваксината.

l Тежки имунни дефицити, левкемии, лимфоми или провеждане на имуносупресивна терапия.

l Активна нелекувана туберкулоза.

l Остри заболявания, съпроводени с висока температура над 38,5 градуса.

l Бременност, като забременяване трябва да се избягва в рамките на 4 седмици след имунизацията.

Много родители се изумяват от допускането на температура. Да, по-ниски стойности от 38,5 градуса не са пречка за ваксиниране, обясни д-р Анимирова.