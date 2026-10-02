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Година след като се доказало, че хапчета за отслабване са опасни, още са на пазара

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хапчета СНИМКА: PIXABAY

Година след като се е разбрало, че хапчетата за отслабване слиммакс съдържат забранената съставка сибутрамин, те още се продават. Освен това са пуснали и втора партида. Това стана ясно от репортаж на Нова телевизия..

От 14 хапчета една от жените, които го пробвала, се обринала. Започнала да се задушава и дори била на системи 7 дни. Друга жена се обринала по цялото тяло. Професори я гледали и не искали да се доближат до нея от страх да не е заразно. 

Мъж пък посочи, че не можел да заспи, а дори стигнал и до халюцинации. Той разказал на майка си, че цяла нощ говорил с приятел. Тя му обяснила, че никой не е идвал и мъжът е халюцинирал.

И новият продукт на същата фирма имало сибутрамин, макар на опаковката да пишело друго, показа изследване на медията в лаботатория. За първата партида хапчета се води разследване в прокуратурата още от миналата година. То продължава. А хапчетата се продават за 70 евро и се рекламират в тикток.

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хапчета СНИМКА: PIXABAY

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