Над 750 000 здравни досиета вече са достъпни през еЗдраве

Здравните досиета на над 750 000 граждани са достъпни през мобилното приложение еЗдраве. Общият брой на активните потребители вече достигна 485 000, а останалите са свързани към тях профили, чрез които родителите могат да следят здравните данни на своите деца до 18-годишна възраст. Данните показват, че само за последните шест месеца потребителите на приложението са се увеличили с 50%, което е показател за нарастващото доверие към електронните здравни услуги и все по-активното използване на възможностите на Националната здравноинформационна система (НЗИС). Анализът сочи, все повече граждани се възползват от възможността да следят информацията в собственото си здравно досие и да имат по-пряк достъп до данните за получената медицинска помощ. Най-активните потребители са жените на възраст от 31-50 години. Това съобщиха от пресцентъра на Информационно обслужване.

Приложението e създадено и се развива от Информационно обслужване, дружество в системата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ), като част от политиката на министерството за удобни и прозрачни електронни услуги за гражданите.

„еЗдраве се превръща в естествена част от ежедневието на гражданите и в един от най-видимите резултати от дигиталната трансформация на здравеопазването в България", каза Борис Костадинов, директор Софтуерна интеграция в Информационно обслужване. По думите му приложението вече е предпочитаният канал за достъп до електронни здравни услуги, като спестява време, улеснява комуникацията със здравните специалисти и осигурява по-голяма прозрачност и контрол върху личното здравно досие.

Чрез еЗдраве гражданите имат пълен достъп до вписаните в НЗИС електронни здравни записи за извършени медицински прегледи, електронни рецепти, направления, лабораторни изследвания, ваксинации и други здравни данни. Приложението позволява на потребителите да разполагат с цялата си медицинска история на едно място и по всяко време, директно от мобилното си устройство.

Активацията на еЗдраве става чрез квалифициран или облачен електронен подпис, както и в офисите на Информационно обслужване, регионалните здравни инспекции и районните здравноосигурителни каси.

Екипът на Информационно обслужване постоянно надгражда приложението и добавя нови функции, които са от полза на пациентите. Планира се през октомври 2026 г. да бъде пуснат модулът Дентално лечение, в който потребителите ще могат да видят извършените им дентални прегледи, дейности и процедури, зъбен статус и др.