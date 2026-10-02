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Епидемията от ебола отне живота на над 4000 души в ДР Конго

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Лекар Снимка: Pixabay

Броят на жертвите на епидемията от ебола в ДР Конго надхвърли 4000, докато на този фон страната се опитва да овладее разпространението на вируса, съобщиха местните власти, предаде Асошиейтед прес.

Последните данни, публикувани вчера от Министерството на здравеопазването, показват, че 4018 души са починали от заболяването при 8300 потвърдени случая. Това означава, че близо половината от заразените са загубили живота си, а сегашната епидемия се превръща в най-бързо разрастващата се епидемия от ебола в историята.

ДР Конго обяви началото ѝ на 15 май. Тя е причинена от рядко срещания вирус "Бундибуджо", за който няма известно лечение или ваксина, пише БТА.

В град Буния, столицата на североизточната провинция Итури, където е огнището на епидемията, група здравни служители се събраха, за да настояват за изплащане на заплатите им. Те бързо бяха разпръснати от властите. Сред протестиращите имаше и членове на екипи за проследяване, които издирват хора, били в контакт със заразени.

От началото на епидемията здравни служители на първа линия няколко пъти стачкуваха с искане да получат дължимите си възнаграждения, което допълнително затруднява усилията за ограничаване на разпространението на заболяването.

От международната хуманитарна организация „Лекари без граници" междувременно съобщиха, че техен служител се е заразил с ебола, докато е работил в страната. Вчера вечерта заразеният е бил транспортиран със специален самолет до Нидерландия за медицинско лечение, след което е бил настанен в изолирано отделение в Медицинския факултет на Лайденския университет.

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Лекар Снимка: Pixabay

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