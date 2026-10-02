Преподавател от школата на МВР, обучил хиляди полицаи, има нужда от €150 000 за операция

За много от тях е бил много повече от преподавател - човекът, който още в първите им стъпки в професията ги е учил какво означават дисциплина, отговорност, чест и достойнство, пишат колегите му

Дългогодишен преподавател от Академията на МВР, обучил хиляди полицаи от цялата страна, се нуждае от €150 000 за животоспасяваща операция. На Мариян Петров от Варна е открит голям тумор, достигащ до основата на черепа, който трябва да бъде отстранен възможно най-бързо. Операцията ще продължи повече от 8 часа, а в нея трябва да се включат неврохирург и лицево-челюстен хирург.

Мариян Петров е служител на МВР от 16 г., а от края на 2012 г. е преподавател в Центъра за специализация и професионална подготовка към Академията на МВР, където обучава по полицейска лична защита. От 22 г. пък се занимава с карате, като е лицензиран състезател и републикански шампион. Баща е на 8-годишно дете.

Колегите му го описват като човек с желязна дисциплина, отговорност, принципност и всеотдайност. "За близо 14 години Мариян е обучил хиляди достойни български полицаи от цялата страна и за много от тях е бил много повече от преподавател - човекът, който още в първите им стъпки в професията ги е учил какво означават дисциплина, отговорност, чест и достойнство", пишат те.

И молят всеки, който има възможност, да помогне, като може да направи дарение.

Банка: Allianz Bank

IBAN: BG70BUIN95611000740295

BIC: BUINBGSF

Получател: Фондация Павел Андреев

Основание: Мариян Петров

Вижте целия им призив:

Огромен тумор, достигащ до основата на черепа, застрашава живота на Мариян и той спешно се нуждае от сложна операция, за да се върне при детето, семейството и хората, на които цял живот е помагал.

Никога не сме си представяли, че ще трябва да пишем тези думи за човек като Мариян. За човека, който толкова години е бил до другите, днес ние трябва да поискаме помощ. За неговия живот.

Мили хора,

ние сме колегите и приятелите на Мариян. Днес той се нуждае от спешно лечение в чужбина и от изключително сложна животоспасяваща операция, която трябва да бъде извършена съвместно от неврохирург и лицево-челюстен хирург. Необходимата сума е 150 000 евро, а сами не можем да я осигурим.

Затова днес се обръщаме към вас с молба да ни помогнете да дадем шанс на един човек, който през целия си живот е бил готов да подаде ръка на другите.

За нас Мариян не е просто колега. Той е човекът, когото познаваме от години, човекът, на когото можеш да се довериш и който никога няма да подмине някого в беда. Вече 16 години е служител на МВР, а от края на 2012 г. е преподавател в Центъра за специализация и професионална подготовка към Академията на МВР, където обучава по полицейска лична защита. За близо 14 години Мариян е обучил хиляди достойни български полицаи от цялата страна и за много от тях е бил много повече от преподавател – човекът, който още в първите им стъпки в професията ги е учил какво означават дисциплина, отговорност, чест и достойнство.

Вече 22 години Мариян се занимава с карате. Той е лицензиран състезател и републикански шампион по карате и полицейска лична защита, човек на спорта, волята и желязната дисциплина. Но зад всичко това стои и един баща на 8-годишно дете, което днес е едва във втори клас, един съпруг, приятел и човек с живот, който само за няколко седмици се преобърна напълно.

Заради продължително затруднено дишане Мариян се подлага на операция във Варна, при която са установени и отстранени образувания, смятани първоначално за кисти. Всички очакват с това проблемът да е приключил, но резултатът от хистологичното изследване показва нещо, за което никой не е подготвен "тумор" .

След спешна консултация със специалисти в чужбина са поискани допълнителни изследвания ,ЯМР с контраст, скенер и PET/CT. Резултатът е ужасяващ, установено е огромно туморно образувание, достигащо до основата на черепа. Случаят вече не е просто УНГ проблем и всяко отлагане може да направи лечението още по-трудно.

Мариян се нуждае от изключително сложна и животоспасяваща операция, която ще продължи най-малко осем часа. В нея трябва да участват едновременно неврохирург и лицево-челюстен хирург, които да достигнат до тумора от различни посоки, да го отстранят и след това да възстановят засегнатата област.

За съжаление, такава операция не може да бъде извършена в България, а времето е безценно. Туморът трябва да бъде отстранен възможно най-бързо, преди да продължи да навлиза към още по-рискови структури.

За операцията и лечението са необходими 150 000 евро. Сума, която нито Мариян, нито ние като негови колеги и приятели можем да осигурим сами.

Трудно е да съберем в няколко думи всичко, което Мариян е за хората около себе си. Желязна дисциплина, отговорност, принципност и всеотдайност са само част от качествата му. За него честта и достойнството никога не са били просто думи. Той е човек, който заявява и отстоява мнението си, честен и лоялен колега и приятел, винаги готов да помогне на човек в нужда. Много от нас са виждали как подава ръка на другите без колебание и без да очаква нещо в замяна.

Днес обаче тази помощ е нужна на него.

И точно това е най-трудното за нас – да поискаме помощ за човек, който през всички тези години е бил опора за толкова много други хора. Но този път сами не можем да се справим и затова се обръщаме към всички наши колеги, приятели, познати и към всеки човек, до когото достигне историята на Мариян.

Молим ви, споделете историята му. Нека тя достигне до колкото се може повече хора, защото днес става дума за живота на един достоен българин, когото не трябва да позволим да загубим.

Мариян е посветил години от живота си на България, на професията си, на хората, които е обучавал, и на това да бъде до другите, когато имат нужда от него.

Днес е наш ред да бъдем до него.

Нека подадем ръка на човек, който цял живот е подавал своята на другите. Нека заедно му дадем шанс да се върне при детето си, при семейството си, при колегите си и при живота, който го чака.

Споделете. Дарете. Бъдете част от шанса на Мариян

Заедно за Мариян