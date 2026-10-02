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Започнаха безплатните очни прегледи в общинските детски градини в Русе

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Очните прегледи за деца започнаха. Снимка: Община Русе

Започнаха безплатните очни прегледи за децата в общинските детски градини

Общинската програма „Да опазим очите на децата", свързана с откриване на отклонения в зрението на деца в четвърта предучилищна възраст от общинските детски градини, стартира днес за трета поредна година.

Дейностите се осъществяват от д-р Наталия Главанова, лекар офталмолог и оптометрист, която използва мобилен апарат за откриване на зрителни проблеми като далекогледство, късогледство, замъглено зрение, различие в големината на зениците, кривогледство и др. Изследването продължава няколко секунди и помага да се предотврати развитието на „мързеливо око". „Мързеливо око" (амблиопия) означава намалено зрение на едното или двете очи, което се развива без да се открие аномалия в зрителната система, нарушаваща нейната анатомия и функция. Състоянието може да се подобри само до около 8-годишна възраст и най-добри резултати се получават при ранно начало на корекцията.

Програмата се провежда в рамките на учебната година на място в детските градини по предварително изготвен график. Първите консултации за деца се проведох днес в ДГ „Зора". Прегледите за децата са напълно безплатни. Община Русе е осигурила рекламни материали за детските градини – бланки за информирано съгласие и информационни брошури за родителите на децата от четвърта група.

Посещенията в детските градини ще се извършва по следния график:

• ДГ „Детелина" – на 5 и 12 октомври

• ДГ „Пинокио" – на 7 и 14 октомври

• ДГ „Звездица" – на 16 и 23 октомври

• ДГ „Здравец" – на 19 и 26 октомври

• ДГ „Русалка" – на 28 октомври

Програмата е изцяло финансирана от Община Русе. Родителите, които желаят да запишат децата си за участие, могат да го направят чрез попълване на информирано съгласие до директора на детската градина.

Още здравни новини вижте тук
Очните прегледи за деца започнаха. Снимка: Община Русе
Очните прегледи за деца започнаха. Снимка: Община Русе
Очните прегледи за деца започнаха. Снимка: Община Русе
Очните прегледи за деца започнаха. Снимка: Община Русе
Очните прегледи за деца започнаха. Снимка: Община Русе
Очните прегледи за деца започнаха. Снимка: Община Русе
Очните прегледи за деца започнаха. Снимка: Община Русе
Очните прегледи за деца започнаха. Снимка: Община Русе
Очните прегледи за деца започнаха. Снимка: Община Русе

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