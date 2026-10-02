Започнаха безплатните очни прегледи в общинските детски градини в Русе

Започнаха безплатните очни прегледи за децата в общинските детски градини

Общинската програма „Да опазим очите на децата", свързана с откриване на отклонения в зрението на деца в четвърта предучилищна възраст от общинските детски градини, стартира днес за трета поредна година.

Дейностите се осъществяват от д-р Наталия Главанова, лекар офталмолог и оптометрист, която използва мобилен апарат за откриване на зрителни проблеми като далекогледство, късогледство, замъглено зрение, различие в големината на зениците, кривогледство и др. Изследването продължава няколко секунди и помага да се предотврати развитието на „мързеливо око". „Мързеливо око" (амблиопия) означава намалено зрение на едното или двете очи, което се развива без да се открие аномалия в зрителната система, нарушаваща нейната анатомия и функция. Състоянието може да се подобри само до около 8-годишна възраст и най-добри резултати се получават при ранно начало на корекцията.

Програмата се провежда в рамките на учебната година на място в детските градини по предварително изготвен график. Първите консултации за деца се проведох днес в ДГ „Зора". Прегледите за децата са напълно безплатни. Община Русе е осигурила рекламни материали за детските градини – бланки за информирано съгласие и информационни брошури за родителите на децата от четвърта група.

Посещенията в детските градини ще се извършва по следния график:

• ДГ „Детелина" – на 5 и 12 октомври

• ДГ „Пинокио" – на 7 и 14 октомври

• ДГ „Звездица" – на 16 и 23 октомври

• ДГ „Здравец" – на 19 и 26 октомври

• ДГ „Русалка" – на 28 октомври

Програмата е изцяло финансирана от Община Русе. Родителите, които желаят да запишат децата си за участие, могат да го направят чрез попълване на информирано съгласие до директора на детската градина.