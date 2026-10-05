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Център, специализиран изцяло в лечението на рак на гърдата

Ракът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване сред жените в световен мащаб. Да чуеш диагнозата „рак на гърдата“ може да е обезсърчително, но има и окуражаващи новини: благодарение на десетилетия научни изследвания и напредък в медицината, днес познаваме заболяването по-добре от всякога, твърди проф. д-р Йозлем Сьонмез, специалист по медицинска онкология в болница Acibadem Maslak в Истанбул. В много случаи ракът на гърдата може да бъде диагностициран по-рано и лекуван по-ефективно чрез персонализирани терапевтични стратегии.

проф. Сьонмез

„В Acibadem подкрепяме пациентите на всеки етап от тяхното лечение – от момента, в който за първи път се установи образувание в гърдата, до приключването на терапията и проследяването след края ѝ. Нашият мултидисциплинарен екип осигурява комплексна грижа под един покрив, така че всеки пациент да получи координирано и индивидуализирано лечение“, казва проф. Сьонмез.

Лечението на рака на гърдата се съобразява с биологичните характеристики на тумора, стадия и индивидуалните нужди на всеки пациент. Основните терапевтични методи включват хирургично лечение, лъчетерапия и системни терапии.

Винаги когато е възможно се предпочита органосъхраняваща операция, която често се съчетава с онкопластични техники с цел постигане както на отлични онкологични резултати, така и на възможно най-добрия естетичен резултат.

Лъчетерапията има важна роля за ограничаване на риска от локален рецидив.

В зависимост от конкретния подтип на рака на гърдата, системното лечение може да включва химиотерапия, ендокринна терапия, таргетни терапии и имунотерапия.

Днес решенията за лечението се вземат от мултидисциплинарен екип от специалисти, които работят съвместно, за да изготвят най-ефективния и персонализиран терапевтичен план за всеки пациент. Този екипен подход допринася за постигането на възможно най-добри резултати и осигурява подкрепа за пациентите на всеки етап от грижата за тях.

Ракът на гърдата е лечим

При определени пациенти, особено когато заболяването е диагностицирано в много ранен стадий, ракът на гърдата може да бъде излекуван само чрез операция.

При някои пациенти обаче ракът на гърдата е системно заболяване. Това означава, че за излекуване и намаляване на риска от рецидив може да е необходимо допълнително лечение, като лъчетерапия, ендокринна терапия, химиотерапия или таргетна терапия.

Терапевтичният план се определя според стадия на заболяването, биологичните характеристики на тумора и индивидуалните особености на всеки пациент. Ето защо персонализираният и мултидисциплинарен подход е от съществено значение за постигането на възможно най-добри резултати.

Органосъхраняваща операция е възможна

При органосъхраняващата операция се отстраняват само туморът и малък участък здрава тъкан около него, като по-голямата част от гърдата се запазва.

При подходящо подбрани пациенти операцията обикновено се комбинира с лъчетерапия и осигурява резултати, сравними с тези при мастектомия. Запазването на естествения вид на гърдата може също да допринесе за по-добро качество на живот след лечението.

Какво отличава водещите центрове за лечение на рак на гърдата?

Водещите центрове за лечение на рак на гърдата по света споделят няколко основни характеристики: утвърден мултидисциплинарен подход, персонализирано планиране на лечението, съвременни технологии, опитни специалисти, както и ангажимент към научните изследвания и иновациите.

Повече от четвърт век тези принципи са в основата на грижата за пациентите с рак на гърдата в Acibadem.

Състоянието на пациентите се оценява от специализиран мултидисциплинарен екип, включващ хирурзи на гърдата, медицински онколози, лъчетерапевти, рентгенолози, патолози, специалисти по генетика, психоонколози и специалисти по хранене. Чрез съвместна работа екипът изготвя индивидуален терапевтичен план за всеки пациент и гарантира, че всички аспекти на грижата са внимателно координирани.

Съвременни технологии за по-добри резултати

Интегрирането на съвременни технологии, включително модерна образна диагностика на гърдата, минимално инвазивни процедури за биопсия, онкопластична хирургия на гърдата, биопсия на сентинелен лимфен възел и персонализирани системни терапии, допринася за по-прецизна диагностика, по-индивидуализирано лечение и по-добри резултати.

Защо мултидисциплинарният онкологичен борд е толкова важен?

Онкологичният борд представлява мултидисциплинарна среща, по време на която специалисти от различни области обсъждат онкологични случаи и определят най-подходящия терапевтичен план за всеки пациент.

При рака на гърдата решенията за курса на лечение често са комплексни и могат да включват операция, химиотерапия, таргетна терапия, лъчетерапия, генетична оценка или реконструкция на гърдата. Обсъждането на всеки отделен случай от целия екип допринася за изготвянето на възможно най-прецизен и персонализиран план за лечение.

В Acibadem Healthcare Group онкологичният борд за рак на гърдата включва хирурзи, медицински онколози, лъчетерапевти, радиолози, специалисти по нуклеарна медицина, патолози и пластични хирурзи. Образните изследвания, резултатите от патологичните изследвания, молекулярните характеристики на тумора и общото клинично състояние на всеки пациент се разглеждат подробно.

Този екипен подход подпомага вземането на по-прецизни клинични решения, повишава качеството на медицинската грижа и осигурява на пациентите достъп до най-съвременните персонализирани терапевтични стратегии, основани на научни доказателства.