Министър Катя Ивкова разпореди в "Св. Анна" проверка по сигнал за отказ за кръводаряване

Проверката е във връзка със сигнал в социалните мрежи за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите.

По разпореждане на министър Катя Ивкова Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) започва проверка в Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ „Св. Анна".

Ще бъдат проверени и твърденията, че служители на отделението са купували храни и напитки със собствени средства, за да може приемът на кръводарители да продължи.

От Министерството на здравеопазването уточняват, че средствата за храната на кръводарителите се осигуряват чрез Националния център по трансфузионна хематология. Всеки месец центърът превежда на УМБАЛ „Св. Анна" по 10,23 евро за всеки кръводарител.

ИАЛ ще установи обстоятелствата по случая и ще провери как болницата организира приема на кръводарители и осигурява полагащата им се подкрепително-тонизираща храна. В обхвата на проверката са и твърденията, че служители купуват храни и напитки със собствени средства, за да продължат приема.

Финансирането за закуската на кръводарителите се осигурява чрез Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ), който ежемесечно превежда на УМБАЛ „Св. Анна" по 10,23 евро за всеки кръводарител. В тази сума са включени 4,09 евро за подкрепително-тонизираща закуска. Нейното осигуряване е задължение на болницата, която отговаря за организацията на работа в отделението. То е структурно звено на УМБАЛ „Св. Анна" и не е част от НЦТХ.

Резултатите от проверката ще бъдат оповестени от Министерството на здравеопазването. При установени нарушения ще бъдат предприети съответните действия.