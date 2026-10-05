Сменяйте кухненската гъба на всеки 24 часа - става инкубатор за бактерии

Миризмата и цветът ѝ не показват дали е безопасна, предупреждават микробиолози

Като спестявате няколко евроцента и я ползвате за дълги периоди, ще поставите в риск от хранително отравяне цялото си семейство

Учените отдавна казват, че трябва да внимаваме за милионите опасни бактерии, които може да се крият в старата кухненска гъба за миене на съдовете, която ползваме всеки ден.

Все още обаче няма единно мнение колко често трябва да сменяме този толкова обикновен предмет. Експертите отдавна се опитват да намерят отговора на тази дилема. Мненията са разделени между това, че трябва да сменяме гъбата всеки ден, или да не я хвърляме, докато не се разпадне в ръцете ни. До консенсус все още не се е стигнало, но една професорка по клинична микробиология от Университета в Лестър смята, че е открила отговора.

Експертката д-р Примроуз Фрийстоун е категорична, че гъбата за миене на чинии трябва да се сменя всеки ден. Тя предупреждава, че ако я използваме прекалено много, рискуваме да си причиним хранително натравяне с опасни за живота бактерии, останали по повърхността на привидно чистите съдове.

“Кухненските гъби наистина трябва да се използват само един ден. Те могат да натрупват бактерии много бързо, които с течение на времето да се размножават върху остатъците от храна и влагата във вътрешността им”, обяснява тя.

Дебатът около сменянето на гъбата се води от години и в мрежата. Потребителите са разделени в два враждуващи лагера, които така и не могат да се разберат. От едната страна стоят тези, които вярват, че гъбата трябва да се пази поне една или две седмици.

В неотдавнашна дискусия във форума “Редит” потребител беше заявил, че в неговото семейство си

вземат нова гъба два пъти седмично, защото задържа влага и трудно изсъхва,

което го отвращавало.

“Не искам никакви бактерии по моите чинии”, отсече той пред останалите потребители.

Друг пък предупреди, че гъбите се замърсяват прекалено бързо и никакъв почистващ препарат не може да отмие мръсотията и бактериите по тях.

От другата страна на дебата са онези, които смятат, че гъбите трябва да се използват толкова дълго, колкото е физически възможно.

“Аз я сменям, ако изглежда грозна или мирише лошо”,

призна си един от коментиращите. За да проверят опасностите, които може да се крият в почистващия предмет, изследователи от германския федерален институт за проверка на риска отгледали бактерии от стара кухненска гъба, а след това ги разгледали под микроскоп.

Те открили, че в нея живеят изключително опасни патогени като салмонела, ешерихия коли и стафилококи

Освен това специалистите разбрали, че миризмата и цветът на гъбата не са достоверни показатели за това колко безопасна е тя. Това означава, че този предмет може да изглежда почти идеален и да не мирише, но пак може да съдържа в себе си опасни за здравето бацили. Въпреки това учените съветват, щом гъбата започне да мирише, да я хвърлим веднага.

“Неприятната миризма обикновено е признак за усилено размножаване на микроорганизми и наистина не бихте искали да използвате тази гъба за почистване на кухненския си плот или за миене на съдовете си”, казва д-р Фрийстоун.

За съжаление, кухненската гъба е идеалната среда за бактерии, които може да доведат до инфекции. Това е така, защото тя е почти постоянно мокра, пълна е с остатъци от храна и се оставя в топлите кухни, което я превръща в своеобразен инкубатор за бактерии.

“Колкото по-дълго оставяте гъбата и я използвате, толкова повече микроби и парченца храна ще събира тя.

Микрофлората на гъбата ще изяде остатъците от храна в нея и ще започне да се размножава”, обяснява д-р Фрийстоун.

За да стане положението още по-лошо, заради порестата ѝ структура, която я прави по-ефективна при почистването, е почти невъзможно да се отстранят бактериите, след като те започнат да се размножават в нея. Нещо повече - изследователите са открили, че

патогените образуват лепкави защитни слоеве, с които се предпазват от околната среда

Така те остават един вид залепени в самата структура на гъбата.

Колкото повече бацилите се размножават, толкова по-трудно става препаратите за чистене на чинии да я дезинфекцират. Учените са открили, че може да се стигне до момент, в който гъбата да не може да бъде дезинфекцирана дори след като бъде потопена и накисната в белина.

Също така те са установили, че микроорганизмите са успели да оцелеят и когато гъбата е била напълно суха в продължение на до две седмици. Освен това е много тревожно, че проучванията вече показват, че те не остават просто скрити вътре в гъбата.

“Бактериите вътре в гъбите могат да се пренесат върху всяка повърхност, с която тя влезе в контакт

Ако в нея има бацили, причиняващи хранително отравяне, тези патогени могат да се разпространят върху всичко, с което се докосне”, казва д-р Фрийстоун.

Така че, ако в старанието си да спестите няколко евроцента ползвате старата си и мръсна гъба за дълги периоди от време, може да излагате цялото си домакинство на риск от хранително отравяне.