С рожден ден съвпадна изписването на първия пациент на Детската болница "Света Анастасия" в Бургас

"След толкова работа, усилия и вяра, стотици профилактични прегледи, Детска болница „Света Анастасия" вече изписа първия хоспитализиран пациент!

Пожелавам си децата да нямат нужда от болница. Но ако се наложи – да имат истинска грижа, близо до дома. Затова осигурихме всичко необходимо – лекари, медицински сестри, оборудване на световно ниво и среда, създадена с мисъл за децата".

С този пост на страницата си във фейсбук кметът на Бургас Димитър Николов обяви дългоочакваната новина, че Детската болница "Света Анастасия" е сключила договор с НЗОК и вече приема пацинети за хоспитализация.

Изписването на първия пациент - 10-годишната Пламена, съвпадна с нейния рожден ден, съобщиха от лечебното заведение.

Момиченцето посрещна празника си в Клиниката по педиатрия заедно с част от екипа, който се грижи за нея - нейният лекуващ лекар д-р Христо Найденов, детски гастроентеролог, д-р Даниел Желев, педиатър и д-р Мариета Динева, както и медицинската сестра Фатме Ахмед и здравния асистент Християна Пейчева.

Рано сутринта на празника екипът изненадал малката пациентка с подаръци, сред които и нещо специално - "Дървото на живота", за което да се грижи у дома. По време на престоя си в болницата за детето се погрижили още детският гастроентеролог доц. Петьо Хаджийски, детският кардиолог д-р Дима Златева, педиатърът д-р Мария Минчева, младите попълнения на екипа - д-р Виолета Иванова и д-р Люляна Гинева. Малката пациентка е била посрещната от старшата сестра на отделението Мария Дамянова.

"Възхитена съм от вниманието и отношението на всички в болницата. Усмихнати хора, дружелюбна среда, която те кара да се чувстваш спокоен и на правилното място. Благодаря на екипа в отделението, който се погрижи толкова добре за моето дете", сподели майката на Пламена.

Дъщеря й е едно от хилядите децата, преминали през профилактичните прегледи, които Болницата проведе през август и септември. След преглед при д-р Христо Найденов момиченцето е насочено за планова хоспитализация.

"Успех на целия екип на Детска болница „Света Анастасия"! Разчитам на вас Надявам се всички да се отнасят към вас с уважение, защото знам, с какво вълнение, професионализъм и любов приехте тази работа, тази наша обща мисия.

Пожелавам здраве на всички деца и семейства. Защото знам – когато боледува едно дете, боледува цялото семейство", сподели още кметът Димитър Николов във фейсбук.