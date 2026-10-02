Болница "Св. Анна": Нито един гражданин, пожелал да дари кръв, не е бил върнат от нашите екипи

Нито един гражданин, пожелал да дари кръв и отговарящ на медицинските критерии за това, не е бил върнат от нашите екипи

Това заявиха в своя позиция от ръководството на УМБАЛ „Света Анна – София" АД. По-рано в петък здравната министърка Катя Ивкова разпореди проверка в лечебното заведение след сигнал в социалните мрежи за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите.

Ще бъдат проверени и твърденията, че служители на отделението са купували храни и напитки със собствени средства, за да може приемът на кръводарители да продължи.

От Министерството на здравеопазването уточняват, че средствата за храната на кръводарителите се осигуряват чрез Националния център по трансфузионна хематология. Всеки месец центърът превежда на УМБАЛ „Св. Анна" по 10,23 евро за всеки кръводарител.

Ето и цялата позиция на болницата:

Ръководството на УМБАЛ „Света Анна – София" АД заявява категорично пред българската общественост, че тиражираните в социалните мрежи и медиите твърдения за върнати или отказани кръводарители в лечебното заведение не отговарят на обективната истина. Нито един гражданин, пожелал да дари кръв и отговарящ на медицинските критерии за това, не е бил върнат от нашите екипи.

Отделението по трансфузионна хематология към болницата функционира в непрекъснат ежедневен режим на прием на доброволни кръводарители съгласно изискванията на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (ЗККК). Среднодневният кръводарители в отделението възлиза на около 20.

В съответствие с чл. 6, ал. 2 и чл. 17 ЗККК лечебното заведение осигурява на всички донори полагащата им се подкрепително-тонизираща храна и напитки за възстановяване след манипулацията. Заявяването и снабдяването с тези продукти се извършва по установен вътрешен ред на ежемесечна база, като организацията на доставките винаги предвижда задължителен преходен резерв за обезпечаване на прехода между отделните периоди.

Във връзка с възникналата ситуация на 01.10.2026 г. и 02.10.2026 г. представяме точната фактическа хронология:

1. На 01.10.2026 г. през Отделението по трансфузионна хематология премина необичайно висок брой доброволни кръводарители – общо 31 лица (с над 50% превишение спрямо среднодневните нива). В стремежа на медицинския екип да обслужи и приеме всеки един от тях, към края на работния ден наличният складов резерв от пакетирана подкрепителна храна бе напълно изчерпан.

2. Новата регулярна доставка на подкрепителни храни и напитки за месеца беше надлежно планирана и доставена в лечебното заведение в 09:00 часа на 02.10.2026 г.

3. В интервала между 08:00 и 09:00 часа на 02.10.2026 г. за кръводаряване се явиха 4 лица. Медицинският персонал извърши всички предвидени в чл. 13 и чл. 14 ЗККК медицински прегледи и стандартни процедури по вземане на кръв. Персоналът уведоми дарителите за наличното краткотрайно забавяне на регулярната доставка, поднесе своите извинения за причиненото неудобство и предложи подкрепителните пакети да им бъдат предоставени непосредствено след новата доставка.

4. С цел да компенсира временния дискомфорт на донорите и водена изцяло от колегиална загриженост и дълбоко лично уважение към техния благороден жест, дежурната колега – лекар в отделението – прояви лична инициатива и закупи тонизиращи напитки и шоколад за донорите. Четиримата дарители дариха кръв успешно, като един от тях предпочете да не изчаква предоставянето на регулярния хранителен пакет и напусна отделението непосредствено след приключване на процедурата.

Подчертаваме отново: в нито един момент не е имало отказ за вземане на кръв, нито един дарител не е бил върнат, а дейността по трансфузионна хематология не е прекъсвала.

Ръководството на УМБАЛ „Света Анна – София" АД поднася своите искрени извинения на засегнатите кръводарители за възникналото организационно неудобство. В лечебното заведение вече са въведени коригиращи мерки за оптимизиране на логистичното планиране и за завишаване на минималните прагове на буферния резерв от подкрепителни храни, така че да бъде напълно изключен рискът от подобен инцидентен недостиг при внезапен пиков наплив от дарители.

Болницата оказва пълно съдействие на проверяващите органи от Изпълнителната агенция по лекарствата и Министерството на здравеопазването за цялостното изясняване на фактите.

Кръводаряването е висш хуманен, доброволен и безвъзмезден акт на солидарност, на който се крепи спасяването на човешки животи в спешната и плановата медицина. Изказваме своята признателност към всички безвъзмездни дарители и призоваваме българските граждани да продължат да даряват кръв, защото тяхната съпричастност е незаменима.