54-годишна жена даде шанс за живот на трима румънци

54-годишна жена стана донор и даде шанс за живот на трима души. Пациентката е изпаднала в мозъчна смърт в Отделението по анестезиология и интензивно лечение на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" на 1 октомври.

Въпреки тежката загуба близките й са намерили сили да вземат благородното решение да дарят органите й за пора, за които трансплантацията е единствената възможност.

В България не са намерени подходящи реципиенти и така, по силата на Меморандума за сътрудничество в областта на трансплантациите, подписан с Румъния през 2021 г., е задействана организация органите да бъдат трансплантирани на пациенти от съседната ни страна, съобщиха от ръководството на областната болница.

Донорската ситуация е реализирана на 2 октомври.

В Клиничния институт „Фундени" са извършени две бъбречни и една чернодробна трансплантация.

„Зад всяко донорство стои семейство, което в момент на дълбока и болезнена загуба избира да даде шанс на други хора. Донорството на органи означава шанс животът да продължи. Благодарим на нашите партньори от България за солидарността и сътрудничеството, както и на всички медицински екипи, участвали в тези мисии. Благодарим на SABIF и CTS Букурещ за бързата реакция и ангажираността", пишат румънските специалисти.

Координаторът по донорство за Северен централен регион и началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение д-р Сибила Маринова и ръководството на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов", изказват своята дълбока признателност към семейството на 54-годишната жена за благородното решение, както и към всички медицински екипи и институции, участвали в координирането и реализирането на донорската ситуация.