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Грипът вече е у нас: Първият случай за сезона вече е регистриран

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Ваксина Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

От понеделник ще има възможност за имунизиране на деца

Регистриран е първият за сезон 2026-2027 г. грипен вирус A(H3N2). Това съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести, предава бТВ.

На 30 септември тази година в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ" е доказан чрез Real-Time PCR грипният вирус. Той е доказан в носогърления секрет на пациентка, хоспитализирана в столичната Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров".

От понеделник ще има възможност за имунизиране срещу грип на деца с назална ваксина, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Назалната ваксина срещу грип е тривалентна и включва щамовете „Мисури", „Дарвин" и „Токио" ( A/Missouri (H1N1), A/Darwin (H3N2) и B/Tokyo), посочиха от фармацевтичната фирма, производител на ваксината.

За сезон 2026/2027, по информация от Изпълнителната агенция по лекарствата, в страната ще бъдат доставени общо 770 000 дози противогрипни ваксини.

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