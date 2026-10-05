Ангел Кунчев: Грипните ваксини са повече от миналата година, но няма да стигнат

Независимо от по-големия брой ваксини от миналата, те няма да стигнат. Това прогнозира бившият главен държавен здравен инспектор Ангел Кунчев по Би Ти Ви.

Въпреки че и тази година количествата ваксини са по-големи от миналата, няма да стигнат. Хората се убедиха в ефекта на тази ваксина и почнаха да я търсят. Колкото по-активни сме и заявим навреме желанието си при личния лекар, толкова по-добре. Дали той ще получи цялото заявено количество, вероятно не, обясни той.

По думите му винаги първият случай на грип в България се появява през октомври. Според него засега нещата вървят като по ноти за това, което се очаква. Дали ще бъде така, малко трудно да се каже.

Този сезон се очакват няколко мутирали щамове на грипа. Ако тези щамове не са циркулирали досега, общественият имунитет да е малко по-нисък, което значи малко по-интензивна епидемия. Но това е теоретично, няма гаранции, че ще стане, каза още той.