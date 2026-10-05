Рязък скок на болните от коронавирус във Великобритания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във Великобритания се наблюдава рязък скок в броя на заразените с Covid-19, като случаите са се удвоили за един месец, а хоспитализациите са се увеличили петкратно, сочат най-новите данни, цитирани от "Дейли мейл".

Месечният брой на заразените възлиза на 4 589 – най-високият от октомври миналата година, като случаите нарастват с необичайно ускорени темпове.

Макар да е нормално разпространението на Covid да се засили с началото на есенния учебен срок, скокът тази година е почти три пъти по-голям от този през 2025 г.

Освен това истинският брой на заразените може да е дори по-голям, тъй като статистиката на Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) се основава на докладите на NHS England за хората, които се разболяват тежко от вируса.

Това означава, че може да има още хиляди хора, които живеят с по-лека форма на инфекцията, но не са били хоспитализирани или официално диагностицирани.

Смята се, че разпространението на вируса се дължи на варианта, който циркулира в момента и който възникна в Югоизточна Азия миналата година.

Известен като XFG или „Stratus", той се разпространява в Северна Америка и Европа от края на 2025 г.

Данните на UKHSA показват, че през август 1 374 души са се заразили с Covid. През септември този брой скочи с 230 процента до 4 589.

Междувременно друг метод за измерване на разпространението на Covid – при който експертите използват данни от тестове, за да оценят разпространението сред населението – установи, че 1,6 процента от тестовете за Covid са дали положителен резултат.

В края на септември този показател скочи до над 8 процента.

През същия период през 2025 г. случаите са се увеличили с около 63 процента, макар че отново общият брой на случаите е бил по-висок.

Докато през август са били регистрирани 950 хоспитализации за Covid, през септември общият брой е скочил до 4 939.

За сравнение, хоспитализациите са се увеличили с около 61 процента между август и септември миналата година – макар че общият брой на случаите е бил по-висок.

Симптомите на този конкретен щам са болки в гърлото, главоболие, хрема и умора. Щамът е „подобен на грипа" и може да бъде объркан със сезонния вирус.

Въпреки това други лекари също забелязват пациенти със стомашно-чревни проблеми. Те могат да включват диария, повръщане, загуба на апетит и коремни болки.