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Николай Костов: Проблеми с ваксините има в цяла Ев...

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Николай Костов: Проблеми с ваксините има в цяла Европа, може да пристигнат чак януари

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Председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов Кадър: NOVA

Проблеми с ваксините има в цяла Европа. И проблемът произлизаше, че късно беше определен щама, но най-вече имаше проблеми при производството на единия от щамовете, който се оказа труден за култивиране. Това заяви Николай Костов, председател на асоциацията на собствениците на аптеки пред Нова тв, по повод притесненията, че противогрипните ваксини може да не дойдат на време. 

Според него производството на ваксини е доста по-малко от очакваното. Той допълни, че в тази връзка може да не получим всички ваксини, които сме заявили. Костов заяви, че е възможно ваксините да пристигнат чак януари, което е малко късно.

Костов каза, че назалните ваксини могат да се ползват само деца, но не и при възрастни. Според него проблемът е много голям. Той разкри, че през последните години болните са били много по-малко и това се е дължало именно на ваксините.

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Председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов Кадър: NOVA

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