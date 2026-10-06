Прегледите при зъболекар вече са в еЗдраве

Прегледите при зъболекар вече са част от електронното здравно досие. В новия модул „Дентални прегледи" пациентите могат да видят състоянието на всеки зъб и историята на проведеното лечение. Информацията е достъпна през приложението еЗдраве и уеб версията на електронното здравно досие и включва данните, въведени от зъболекарите в Националната здравноинформационна система (НЗИС). За да използват новата функционалност на телефона си, потребителите трябва да обновят приложението до версия 2026.9.30. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на здравеопазването.

Бутонът „Вашият зъбен статус" отваря схема, която показва състоянието на всички зъби - както постоянните, така и млечните. При избор на конкретен зъб се виждат описаните за него прегледи и лечения.

Данните се обновяват автоматично при всеки преглед, въведен в Националната здравноинформационна система (НЗИС). Предишната информация се запазва, така че пациентът може да проследи историята на лечението си.

Документът за всеки преглед съдържа данни за състоянието на зъбите, лечението и приложените документи. В него се виждат още кой зъболекар е извършил прегледа, в кое лечебно заведение, кога е започнал и приключил и как е финансиран. Документите за лечение описват извършените манипулации и за кои зъби се отнасят.

В новия модул е достъпна цялата информация, която зъболекарите са въвели за пациента в НЗИС.

Проследяването на денталните прегледи е сред най-желаните от потребителите допълнения към електронното здравно досие.