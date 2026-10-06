Световната здравна организация: Рискът от чума за Русия е слаб, а за Европа - много слаб

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Световната здравна организация (СЗО) заяви днес, че си сътрудничи с руските власти, след като бе съобщено за смъртта на лаборантка от Института за борба с чумата в руската Иркутска област в Сибир, предаде Франс прес.

"Първоначалната оценка на рисковете на ООН, която се основава на достъпна информация, сочи, че рискът е от умерен до слаб за Иркутск, слаб за Руската федерация като цяло и много слаб за европейския регион", каза говорител на СЗО Кристиан Линдмайер на пресконференция в Женева.

СЗО, цитирана от Ройтерс, каза, че руските власти са идентифицирали всички хора, които са били в контакт с починалата лаборантка, пише БТА.

По-рано днес "Дейли мейл" съобщи за още един регистриран смъртен случай след избухването на чума в Иркутска област в Русия.