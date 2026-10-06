ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пеевски: Радев еднолично дължи отговор за кризата ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23684059 www.24chasa.bg

Световната здравна организация: Рискът от чума за Русия е слаб, а за Европа - много слаб

1768
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СЗО оцени като много нисък риска за Европа след смъртта на лаборантка в Русия. СНИМКА: Pixabay

Световната здравна организация (СЗО) заяви днес, че си сътрудничи с руските власти, след като бе съобщено за смъртта на лаборантка от Института за борба с чумата в руската Иркутска област в Сибир, предаде Франс прес.

"Първоначалната оценка на рисковете на ООН, която се основава на достъпна информация, сочи, че рискът е от умерен до слаб за Иркутск, слаб за Руската федерация като цяло и много слаб за европейския регион", каза говорител на СЗО Кристиан Линдмайер на пресконференция в Женева.

СЗО, цитирана от Ройтерс, каза, че руските власти са идентифицирали всички хора, които са били в контакт с починалата лаборантка, пише БТА.

По-рано днес "Дейли мейл" съобщи за още един регистриран смъртен случай след избухването на чума в Иркутска област в Русия.

Още здравни новини вижте тук
СЗО оцени като много нисък риска за Европа след смъртта на лаборантка в Русия. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха