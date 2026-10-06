Хърватия спря българска БЦЖ ваксина заради съмнения за проблем с качеството

Хърватската агенция за лекарствата и медицинските изделия (ХАЛМЕД) спря разпространението и употребата на българска БЦЖ ваксина заради съмнения за проблем с качеството, съобщи хърватската информационна агенция ХИНА.

Мярката, предприета като предпазна, ще остане в сила до приключване на проверката. Дистрибуторът "Медикал Интертрейд" е спрял разпространението и употребата на всички партиди от ваксината (лиофилизирана, 20 ампули по 20 дози със съответния разтворител) след съобщения за предполагаеми нежелани реакции.

От ХАЛМЕД съобщиха, че тази година са получени четири сигнала за предполагаем остеомиелит след поставяне на ваксината, докато между 2005 и 2025 г. е регистриран само един подобен сигнал. Ваксините са били поставяни в различни лечебни заведения, което според агенцията намалява вероятността случаите да са свързани с грешки при ваксинирането и поражда съмнения за възможен дефект в качеството.

БЦЖ е жива атенюирана ваксина, използвана при новородени и малки деца за защита от туберкулоза, припомня ХИНА. Хърватският институт за обществено здраве посочи, че рискът от туберкулоза сред децата в страната от години е много нисък и временното спиране няма да застраши здравето им.

Остеомиелитът след БЦЖ ваксинация е рядка костна инфекция, свързана с отслабения щам Mycobacterium bovis във ваксината, посочва ХИНА. Той трябва да се отличава от нормалната локална реакция след имунизацията, която обикновено се появява две-три седмици след поставянето на ваксината. Симптомите могат да включват болка, оток и ограничена подвижност на крайника, като могат да се проявят месеци или дори години след ваксинацията. При навременна диагноза и подходящо лечение пациентите обикновено се възстановяват напълно. От ХАЛМЕД подчертаха, че остеомиелитът трябва да се разграничава от очакваната локална реакция към БЦЖ ваксината, която обикновено се появява в рамките на две до три седмици под формата на зачервяване и малък оток или възелче; те могат да прераснат в кожна язва и по-късно да оставят малък белег, пише БТА.