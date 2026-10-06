Експерти: Социалните мрежи мога да накарат младите да ядат здравословни храни

Могат ли здравословните храни да изглеждат толкова привлекателно за тийнейджърите, колкото бургерите, десертите и пържените картофки? Според ново изследване отговорът е категорично „да".

Проучване на Индийския съвет за медицински изследвания и Националния институт по хранене (ICMR-NIN) в Хайдерабад показва, че начинът, по който е представена храната, може съществено да повлияе върху желанието на подрастващите да я опитат.

За да проверят доколко тийнейджърите са привлечени от т.нар. foodporn, изследователите проучили дали визуалните техники, които обикновено се използват за представяне на особено апетитни нездравословни продукти в социалните мрежи, могат да направят здравословните алтернативи по-привлекателни.

Резултатите, публикувани в BMC Public Health, показват, че цветът, текстурата, начинът на поднасяне, формата, блясъкът и симетрията са сред характеристиките, които правят изображенията на храната привлекателни и запомнящи се.

„Начинът, по който е представена здравословната храна, изглежда също влияе върху мястото, на което тийнейджърите си представят, че я консумират. Когато обичайно се представят здравословните храни, те са силно свързвани с хранене у дома. Атрактивно представените здравословни ястия обаче се свързват с ресторанти и социални ситуации, включително хранене с приятели", смята д-р Гавараварапу, ръководител на изследователския екип.

Според изследователите това показва, че визуалното представяне може да промени начина, по който здравословното хранене се вписва в ежедневието на тийнейджърите.

„Това предполага, че визуалното представяне може да помогне на здравословното ядене да навлезе в някои от социалните контексти, които по-често се свързват с изкушаващи храни", добавя д-р Гавараварапу.

„Нашите изследователи предполагат, че визуално привлекателното съдържание със здравословни храни може да бъде допълнително проучено като стратегия за комуникация по теми, свързани с храненето, в социалните мрежи и в други среди, в които се предлага храна, като училищни столове, кафенета и ресторанти", твърди д-р Бхарати Кулкарни, директор на ICMR-NIN.

Тя подчертава и необходимостта от по-мащабни и дългосрочни проучвания, които да покажат дали подобен подход действително води до трайни промени в избора и консумацията на храни.

За изследването учените създали набор от 150 изображения на здравословни и нездравословни храни. Първоначално те били показани на 43 ученици, които оценили изображенията според това доколко ги харесват. На базата на отговорите им били избрани 15 изображения за основното изследване, включително на здравословни продукти като плодове, бобови култури, млечни продукти, ядки и семена, представени както по обикновен начин, така и по-визуално атрактивен.

След това избраните изображения били публикувани в Instagram в продължение на 15 дни и били показвани на 203 тийнейджъри на възраст между 13 и 19 години от различни части на Индия, пише Би Би Си. Участниците били разделени на случаен принцип в две групи. Едната получавала кратки описания на хранителните качества към изображенията, а другата виждала само снимките.

В проучването били сравнени три вида изображения: визуално привлекателни нездравословни ястия, здравословни храни, представени в атрактивен foodporn стил, и същите здравословни варианти, показани по-семпло.

След това били проведени интервюта с 19 тийнейджъри, за да се разбере как възприемат изображенията на храната и как реагират на тях.

Някои от подрастващите споделили, че атрактивното представяне на здравословни храни изглеждало особено важно. Например визуално привлекателните изображения на каша от просо и салата с нахут предизвикали по-голямо желание за консумация в сравнение с по-обикновено представените варианти. Значителни разлики били отчетени при храните от категориите просо и бобови култури.

Изследователите посочват, че при някои участници ефектът надхвърлял простото харесване на изображението. Тийнейджъри разказвали, че са опитали храни, които преди не са харесвали, увеличили са консумацията на плодове и бобови храни и дори са започнали да експериментират с начина на приготвяне и поднасяне на храната.

„Тези качествени наблюдения допълват като цяло положителните тенденции в нагласите, консумацията и намеренията, свързани със здравословните храни", посочват изследователите.

Интересно е, че добавянето на кратки хранителни описания към публикациите в Instagram не довело до съществени разлики между двете групи.

Тийнейджърите често обръщали повече внимание на самото изображение на храната, отколкото на придружаващия го текст, което според изследователите подчертава значението на визуалната комуникация в дигиталната среда, свързана с храненето.