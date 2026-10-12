Познато ли ви е усещането, че в края на деня краката са по-тежки, глезените са подпухнали, а обувките започват да стягат? Продължителното седене, стоене прав, липсата на движение и високите температури могат да допринесат за задържане на течности и усещане за тежест в краката.

Лимфната система има важна роля за отвеждането на излишната течност от тъканите и поддържането на нормалния баланс на течностите в организма. Когато движението е ограничено, естественият лимфен поток може да бъде забавен, което при някои хора се проявява с усещане за напрежение, подпухналост и тежест.

Затова ежедневното движение е един от най-лесните начини да се погрижим за добрата циркулация. Разходките, упражненията за крака и редуването на седене с кратки периоди на движение могат да бъдат особено полезни. Достатъчният прием на вода и балансираното хранене също са част от добрата ежедневна грижа.

Към тези навици може да се добави и подходяща билкова подкрепа. ЛИМФАФИКС е билкова формула, създадена с насоченост към естествения лимфен дренаж и баланса на течностите. Съставът му включва котешки нокът, джинджифил, резене, домат, червена детелина, коприва и теснолист живовляк.

Комбинацията от растителни екстракти е подходяща за хора, които търсят допълнителна подкрепа при усещане за тежест и подпухналост, особено в периоди на по-малко движение или продължително седене.

Грижата за лимфната система не се изчерпва с един продукт. Движението, добрата хидратация и балансираният начин на живот остават основата. А когато към тях добавим подходяща билкова подкрепа, можем да превърнем грижата за лекотата в краката в част от ежедневието си.

При внезапен, силен или едностранен оток, болка, зачервяване или задух е важно да се потърси медицинска оценка, тъй като отоците могат да имат различни причини.

Поръчайте сега ЛимфаФикс директно от производител на тел.: 0877721040 или онлайн на www.biotica.bg на специална цена от 9.40 евро през октомври.

Търсете и в магазин Biotica 1961 на адрес: София, бул. Христо Ботев 60 или в по-добрите аптеки!