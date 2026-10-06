Човек може да се зарази след ухапване от заразена бълха или при контакт със заразено животно

Какво представлява белодробната чума и колко е заразна? Този въпрос отново излезе на дневен ред, след като служител на лаборатория за изследване на чумата в Сибир почина, а случаят предизвика тревога и множество спекулации.

Все още не е ясно дали мъжът е бил заразен с белодробна чума. Руските власти разследват смъртта му, а всички хора, които са били в контакт с него, са дали отрицателни тестове за белодробната форма на заболяването, съобщава Би Би Си.

Чумата обаче не е болест, останала само в учебниците по история. Бактерията Yersinia pestis, която я причинява, продължава да съществува в природата и се среща при стотици видове гризачи в различни части на света. Всяка година се регистрират случаи на чума и при хора.

Белодробната чума представлява изключително тежка инфекция на белите дробове, която често е определяна като най-вирулентната форма на чумата. Съществуват и още два вида чума – бубонна, която засяга лимфните възли, и септицемична, която засяга кръвта.

Белодробната чума може да се развие след първоначално заразяване с една от тези две форми. Симптомите включват задух, болка в гърдите и често кашляне на кръв. Тя се смята за по-тежка, но по-рядко срещана от бубонната чума.

Броят на инфекциите с трите форми на чума в световен мащаб варира всяка между 1000 и 3000 всяка година

Повечето от тях са случаи на бубонна чума, като много от тях се регистрират в Централна Африка. Случаи обаче се появяват и на други места, включително в Русия, Индия, Китай и Съединените щати. Около 200 вида гризачи могат да пренасят бактерията, като резервоари се срещат в Северна и Южна Америка, Евразия и Африка.

Затова спорадични случаи при хора продължават да се появяват, но установеното наблюдение, мерките за контрол на инфекциите и ефективното антибиотично лечение са важни инструменти за ограничаване на въздействието им."

Как се разпространява?

Чумата е инфекциозно заболяване, причинено от бактерии, които обикновено се срещат при дребни бозайници и техните бълхи. Човек може да се зарази след ухапване от заразена бълха или при контакт със заразено животно. Възможно е и предаване на белодробната чума от човек на човек чрез заразени капчици, разпръснати във въздуха при кашляне, които след това могат да бъдат вдишани от друг човек. Обикновено това изисква близък контакт.

Белодробна чума може да се развие и ако човек е преболедувал септицемична чума, а след това инфекцията се разпространи в белите дробове. Смята се, че белодробната чума е била основната форма на чума, стояща зад т.нар. Черна смърт – масовата епидемия, която убива милиони хора в Европа през XIV век.

Д-р Зания Стаматаки, доцент по вирусна имунология в Университета на Бирмингам, казва, че е важно изследователите да могат да изучават заболявания като чумата.

„Разбирам защо хората намират идеята за чума в лаборатория за тревожна, затова си струва да се обясни защо се извършва такава работа", казва тя пред медията.

„Чумата не е историческо заболяване. Тя продължава да е ендемична сред популациите от гризачи в Африка, Азия и Северна и Южна Америка, а случаи при хора се появяват всяка година, включително огнища на белодробната форма. Диагностиката, разработването на ваксини и наблюдението за антибиотична резистентност изискват лаборатории, в които се съхранява и изследва живият микроорганизъм. Тази работа е жизненоважна за подготовката и реакцията при огнища на заболяването", добавя тя.

Може ли да се лекува?

Според Световната здравна организация (СЗО) белодробната чума има много кратък инкубационен период – понякога само 24 часа. Ако не бъде диагностицирана и лекувана бързо, експертите предупреждават, че почти винаги е смъртоносна.

Добрата новина е, че се третира успешно с антибиотици, ако лечението започне навреме.

Д-р Малик Гибани, клиничен доцент по бактериална ваксинология в Имперския колеж в Лондон, казва, че инфекцията е широко призната като сериозна заплаха за общественото здраве.

„Белодробната чума е много тежка форма на чумната инфекция. В някои учебници се посочва, че смъртността е 100%, ако заболяването не се лекува, но в съвременната епоха е трудно да се разполагаме с точни данни. Тя може да се лекува с антибиотици, особено ако лечението започне рано. Затова на хора, които са били изложени на висок риск от заразяване, може да бъдат предложени профилактични антибиотици след контакт и/или поставяне под карантина", казва той.

В руския случай все още не е ясно дали починалият човек е бил заразен с белодробна чума.

Руските власти публикуваха изявление, според което тестовете са показали „липса на микроорганизми, свързани с професионалната дейност на пациента". На този етап следователно все още не е напълно ясно какво се е случило.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон „много внимателно" следи случая, докато държавният секретар Марко Рубио каза, че няма причина за тревога.