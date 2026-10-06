Китай ще издигне своя кандидатура за шеф на СЗО

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Китай планира да издигне своя кандидатура за ръководител на Световната здравна организация, предаде Ройтерс, като се позова на четирима запознати дипломатически източници. Според агенцията това би дало шанс на Пекин да разшири влиянието си, след като САЩ се оттеглиха от СЗО.

Пекин отдавна се стреми да поеме повече отговорност в органите на ООН и другите многостранни организации, докато САЩ при администрацията на Доналд Тръмп намалява връзките си с тях.

Дипломатите заявиха, че Китай планира да издигне Сон Ли – високопоставена служителка в сферата на общественото здравеопазване с 20 години опит в здравната политика и международното сътрудничество, за поста на генерален директор, който понастоящем заема Тедрос Адханом Гебрейесус, пише БТА.

Сон и китайската мисия в Женева за момента не са отговорили на искането на Ройтерс за коментар.

Един от източниците заяви пред агенцията, че планираната номинация е ясен знак, че Китай иска да запълни празнината, открила се с оттеглянето на САЩ.

Здравната агенция на ООН беше принудена да предприеме мащабно преструктуриране поради загубата на най-големия си донор, което наложи свиване на дейността, съкращаване на ръководни длъжности и премахване на хиляди работни места.

СЗО ще публикува пълния списък с номинираните кандидати след финалните заседания на регионалните комитети, очаквани в началото на ноември.

Въпреки това шестима кандидати – представляващи Саудитска Арабия, Белгия, Катар, Ботсвана, Индонезия и Испания – вече решиха да оповестят публично имената си на уебсайта на СЗО.

Сон може да бъде подложена на внимателен анализ на фона на продължаващото напрежение около отношенията на СЗО с Китай по време на пандемията от Ковид-19 в началото на настоящото десетилетие.

Ако бъде избрана, тя ще стане вторият представител на Китай начело на СЗО след Маргарет Чан.