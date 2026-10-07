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Медицински експерт: Не е ясно дали и пациенти не участват в схеми, източващи здравната каса

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Пламен Таушанов от Българската асоциация за закрила на пациентите Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Не е ясно дали и пациенти не участват в тези схеми - дали въобще са знаели. Никой не разследва защо са тези излишни хоспитализации. Надзорният съвет нищо не може да свърши, ако надолу по веригата никой не си върши работата.

Темата за „сагата с болниците" в Пловдив коментира медицинският експерт и дългогодишен председател на Управителния съвет на Българската асоциация за закрила на пациентите Пламен Таушанов по Би Ти Ви. 

Преди дни стана ясно, че се провежда мащабна разследваща акция за източване на Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. Според прокуратурата финансовите щети за бюджета възлизат на милиони евро. 

По думите на Таушанов обаче никой не може да каже колко пари взема един лекар, участващ в такава схема. "С необосновано хоспитализиране на пациенти работи схемата. Щом го има в системата, касата трябва да плати. Има заплати, които се плащат официално на лекарите и те не са много високи. Същевременно директорите вземат много високи заплати и това става по нерегламентирани вътрешни правила", каза още медицинският експерт.

Според него няма никакъв контрол. "Повдигнахме този въпрос, тази година беше констатирано, че един пациент е хоспитализиран 25 пъти в две болници. Това би трябвало да е задачата на министъра - по ЕГН-та да се провери в системата колко пъти са хоспитализирани.  Ръководството на болницата сключва договори с касата и не може да не им направят впечатление свръххоспитализациите. Това е схема, която си работи в много болници", каза още Таушанов. 

Според него трябва да се отговори и на още един въпрос - каква е ролята на медицинският център, който праща направления за хоспитализация. 

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Пламен Таушанов от Българската асоциация за закрила на пациентите

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